tigr Топ Мастер

Имя: игорь Пол: Мужской Адрес: СССР Регистрация: 21.04.2007 Сообщений: 23,047 Благодарностей: 10,755 УГ: 113 КП: 0.098 подарки награды

Чарли Ли: Китай не запретит майнинг криптовалют По сей день все еще есть много вопросов и неопределенностей относительно ситуации в биткойне в Китае. В то время как очевидно, что крупные биржи остановят торговлю в долларах, еще предстоит выяснить, будет ли затронут и майнинг. Пока, похоже, это не так, и Чарли Ли недавно заявил об этом в Twitter. Однако нет официального источника, подтверждающего или опровергающего твит Ли.



MINING CRYPTOCURRENCY В КИТАЕ ВСЕ ЕЩЕ ПРЕКРАСЕН



Учитывая сегодняшнюю позицию Китая в отношении биткойнов и криптовалют, неудивительно, что осталось еще много вопросов, на которые нужно ответить. Более конкретно, мы знаем, что биржи в стране будут эффективно останавливать торговлю биткойнами и другими альткойнами, связанными с рынком CNY. Это очень актуально сейчас, хотя сами криптовалюты могут эффективно обмениваться с перерывами. Последнее указывает на то, что Китай не планирует каким-либо образом запрещать Биткойн.



Одна вещь, которая остается большой загадкой, заключается в том, будут ли какие-либо существенные последствия влияющие на криптовалютные операции в стране. Более конкретно, официальное заявление о запрете на майниг не было, но PBoC и правительство Китая официально не заявляли, что они позволят продолжить. Эта неопределенная позиция в отношении майнинга довольно затруднительна при рассмотрении более широкой картины в Китае.



Цитата: Charlie Lee ✔ @SatoshiLite

1/ I have a trusted source that says that there's no truth to China banning mining or network.



FYI, I haven't made any trades on this info.

6:19 AM - Sep 22, 2017

230 230 Replies 1,488 1,488 Retweets 2,873 2,873 likes



Однако есть несколько причин, по которым Китай не запрещает разработку криптовалютных средств . Прежде всего, правительство не нарушает самих криптоаккредитов. Он просто хочет получить гораздо более глубокое понимание оттока капитала с участием CNY. До этого момента покупка и продажа криптовалюты была одним из способов успешного преодоления большинства ограничений в этом отношении. Это было всего лишь вопросом времени, когда правительство приступило к этому более внимательно.



Во-вторых, китайское правительство также не запрещает обмен криптовалютами. Действительно, пользователи бирж могут по-прежнему торговать между различными криптовалютами без каких-либо проблем. Это указывает на то, что существует множество причин, позволяющих людям скрывать криптовыделения, хотя следует проявлять осторожность, чтобы не присваивать значение самим криптосам. Последние торгуются только против других криптоконверсий в Китае, но, возможно, пользователи найдут способы обойти «запрет на торговлю фиатом» с использованием других методов.



Предполагая, что добыча криптовалюты не запрещена в Китае, все будет довольно интересно двигаться вперед. Это показывает, что страна останется крупным игроком в криптовалютной отрасли в целом. Более того, он показывает, что любые отрицательные последствия решений, принятых PBoC, должны быть позади. Центральный банк выложил свою последнюю карту и не будет иметь других средств, влияющих на криптовалютные рынки. Однако интересное будущее впереди для криптовалюты; это очень точно.



перевод специально для ммгп.ру Учитывая сегодняшнюю позицию Китая в отношении биткойнов и криптовалют, неудивительно, что осталось еще много вопросов, на которые нужно ответить. Более конкретно, мы знаем, что биржи в стране будут эффективно останавливать торговлю биткойнами и другими альткойнами, связанными с рынком CNY. Это очень актуально сейчас, хотя сами криптовалюты могут эффективно обмениваться с перерывами. Последнее указывает на то, что Китай не планирует каким-либо образом запрещать Биткойн.Одна вещь, которая остается большой загадкой, заключается в том, будут ли какие-либо существенные последствия влияющие на криптовалютные операции в стране. Более конкретно, официальное заявление о запрете на майниг не было, но PBoC и правительство Китая официально не заявляли, что они позволят продолжить. Эта неопределенная позиция в отношении майнинга довольно затруднительна при рассмотрении более широкой картины в Китае.Согласно приведенному выше твиту Чарли Ли , в настоящее время нет планов приостановить добычу криптовалютных средств в стране. Хотя он утверждает, что имеет надежный источник, пока неясно, действительно ли это так. Большинство людей прекрасно понимают, что китайские шахтные пулы обеспечивают большую мощность в сети Bitcoin прямо сейчас. То же самое можно сказать о Litecoin и некоторых других криптотерминалах, существующих сегодня. Если эта поддержка будет внезапно прекращена, ситуация может стать очень тяжелой для всех затронутых валют.Однако есть несколько причин, по которым Китай не запрещает разработку криптовалютных средств . Прежде всего, правительство не нарушает самих криптоаккредитов. Он просто хочет получить гораздо более глубокое понимание оттока капитала с участием CNY. До этого момента покупка и продажа криптовалюты была одним из способов успешного преодоления большинства ограничений в этом отношении. Это было всего лишь вопросом времени, когда правительство приступило к этому более внимательно.Во-вторых, китайское правительство также не запрещает обмен криптовалютами. Действительно, пользователи бирж могут по-прежнему торговать между различными криптовалютами без каких-либо проблем. Это указывает на то, что существует множество причин, позволяющих людям скрывать криптовыделения, хотя следует проявлять осторожность, чтобы не присваивать значение самим криптосам. Последние торгуются только против других криптоконверсий в Китае, но, возможно, пользователи найдут способы обойти «запрет на торговлю фиатом» с использованием других методов.Предполагая, что добыча криптовалюты не запрещена в Китае, все будет довольно интересно двигаться вперед. Это показывает, что страна останется крупным игроком в криптовалютной отрасли в целом. Более того, он показывает, что любые отрицательные последствия решений, принятых PBoC, должны быть позади. Центральный банк выложил свою последнюю карту и не будет иметь других средств, влияющих на криптовалютные рынки. Однако интересное будущее впереди для криптовалюты; это очень точно.

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

А вы знаете про супер заработки?

NewHyip.com - авторский блог про хайпы!

HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000%-HyipClub.Club __________________