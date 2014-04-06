LaZZyBet - lazzybet.pro

Я не админ и не владелец проекта.
Новый проект: LaZZyBet
Старт проекта :
8 сентября 2017 года
Описание:
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LaZZyBet - это спортивно-инвестиционный проект, созданный командой профессионалов с многолетним опытом. Здесь собраны одни из лучших специалистов сферы анализа различных видов спорта. Наши прогнозы на спорт помогут создать дополнительный доход не только новичкам, но и опытным любителям спорта.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАНЫ
Все планы на 30 дней с возвратом депозита в конце срока.
Подробности:
Выплаты:
Ручные в течении 24 часов после подачи заявки.
Минимальная сумма вывода:
1$
Принимает:Perfect Money
, AdvCash
, Payeer
, Yandex Monay
Реферальная программа:
5%-3%-1%
При покупке прогнозов вашими рефералами, вы получаете 10% с первой линии, 7% со второй и 3% с третьей.
Минимальный вклад:
5$
Тех. часть:
Контакты:
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Скрипт: Рукописный
SSL шифрование Comodo
Выделенный сервер cloudflare.com
Домен:lazzybet.pro
Дата регистрации: 4 Сентября 2017
Дата окончания: 4 Сентября 2018
DNS сервера:
dee.ns.cloudflare.com
stan.ns.cloudflare.com
Email : support@lazzybet.pro
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Вклад:
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ОПЕРАЦИЯ №423822708
Дата операции: 23 Сен 2017 19:55
ID операции: 423822708
Тип операции: ввод
Платежная система: Payeer
Статус: выполнен
Сумма списания: 50.00 $
Сумма получения: 50.00 $
Номер счета: P63365649