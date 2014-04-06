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LaZZyBet - lazzybet.pro

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:10
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Красногорск,Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 338
Благодарностей: 62
УГ: 14
КП: 0.000
LaZZyBet - lazzybet.pro
Я не админ и не владелец проекта.

Новый проект: LaZZyBet



Старт проекта : 8 сентября 2017 года

Описание:

Цитата:
LaZZyBet - это спортивно-инвестиционный проект, созданный командой профессионалов с многолетним опытом. Здесь собраны одни из лучших специалистов сферы анализа различных видов спорта. Наши прогнозы на спорт помогут создать дополнительный доход не только новичкам, но и опытным любителям спорта.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАНЫ

Все планы на 30 дней с возвратом депозита в конце срока.

Подробности:

Выплаты:Ручные в течении 24 часов после подачи заявки.
Минимальная сумма вывода: 1$
Принимает:Perfect Money, AdvCash, Payeer, Yandex Monay
Реферальная программа:5%-3%-1%
При покупке прогнозов вашими рефералами, вы получаете 10% с первой линии, 7% со второй и 3% с третьей.
Минимальный вклад: 5$

Тех. часть:

Цитата:
Скрипт: Рукописный
SSL шифрование Comodo
Выделенный сервер cloudflare.com

Домен:lazzybet.pro
Дата регистрации: 4 Сентября 2017
Дата окончания: 4 Сентября 2018
DNS сервера:
dee.ns.cloudflare.com
stan.ns.cloudflare.com
Контакты:
Email : support@lazzybet.pro
Обратная форма связи

Зарегистрироваться в проекте--->

Вклад:
Цитата:
ОПЕРАЦИЯ №423822708

Дата операции: 23 Сен 2017 19:55
ID операции: 423822708
Тип операции: ввод
Платежная система: Payeer
Статус: выполнен
Сумма списания: 50.00 $
Сумма получения: 50.00 $

Номер счета: P63365649
__________________
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vsvasvs на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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