[ICO][BOUNTY] Afterschool - приложение для подбора персонала для детей c 26.09.2017



Децентрализовав нашу платформу с использованием технологии Ethereum blockchain, Afterschool позволяет быть в курсе быстро движущихся тенденций в индустрии edtech и быстрее масштабировать наш бизнес, стимулируя как родителей, так и поставщиков услуг участвовать в нашей платформе.



Основная идея уже была реализована в пилотном проекте afterschool.ae, который был создан для родителей в ОАЭ, который давал родителям возможность выбрать сервисы. А для представителей сервисов была реализована возможность забронировать общение со своим клиентом и управлять своим бизнесом, используя разработанное нами приложение для компьютеров и мобильных устройств.

С 2015 года мы сотрудничаем с более чем 500 компаниями, в числе которых IMG, SEGA Republic, Atlantis заработали более 2 млн долларов.



Символ: АСТ

Исходное значение: 1 AST = 0,05 USD

Блокчейн: ETH



Детали краудсейла



Период продажи: с 26 сентября по 25 октября 2017 г.

Дата распространения токена: с 26 октября 2017 г.

Принимаемые валюты: ETH

Минимальная цель: $ 1,000,000 USD

Максимальная цель: 50 000 ETH

Как хранятся средства : Кошелек Multi-sig.

Основной продукт: Afterschool 2.0 Web and Mobile





Распространение токенов



Большинство токенов будут доступны для покупки всеми желающими, начиная с 26 сентября, с минимальной инвестиционной целью в размере $ 1.000.000 и максимальной капитализацией капитала ETH 50000. Все собранные средства будут находиться в Multi-sig кошельке, который контролируется командой Совета.

Все токены, выделенные Учредителям и Команде (15%) и крупным инвесторам (10%), будут возвращаться им в течение 24 месяцев ежемесячными платежами. Мы также выделили часть токенов для будущих партнерских отношений (15%).





Сайт

