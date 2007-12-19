[ICO][BOUNTY] Afterschool - приложение для подбора персонала для детей c 26.09.2017

Afterschool - это мобильное и веб-приложение на двухстороннем рынке, которое помогает родителям открывать, планировать и заказывать лучшие мероприятия после школы для своих детей. В то же время мы помогаем сервисам, которые предлагают данные услуги, находить новых клиентов и управлять их бизнесом, предоставляя универсальное решение по эффективному взаимодействию со своими существующими клиентами.
Децентрализовав нашу платформу с использованием технологии Ethereum blockchain, Afterschool позволяет быть в курсе быстро движущихся тенденций в индустрии edtech и быстрее масштабировать наш бизнес, стимулируя как родителей, так и поставщиков услуг участвовать в нашей платформе.
Основная идея уже была реализована в пилотном проекте afterschool.ae, который был создан для родителей в ОАЭ, который давал родителям возможность выбрать сервисы. А для представителей сервисов была реализована возможность забронировать общение со своим клиентом и управлять своим бизнесом, используя разработанное нами приложение для компьютеров и мобильных устройств.
С 2015 года мы сотрудничаем с более чем 500 компаниями, в числе которых IMG, SEGA Republic, Atlantis заработали более 2 млн долларов.
Символ: АСТ
Исходное значение: 1 AST = 0,05 USD
Блокчейн: ETH
Детали краудсейла
Период продажи: с 26 сентября по 25 октября 2017 г.
Дата распространения токена: с 26 октября 2017 г.
Принимаемые валюты: ETH
Минимальная цель: $ 1,000,000 USD
Максимальная цель: 50 000 ETH
Как хранятся средства : Кошелек Multi-sig.
Основной продукт: Afterschool 2.0 Web and Mobile
Распространение токенов
Большинство токенов будут доступны для покупки всеми желающими, начиная с 26 сентября, с минимальной инвестиционной целью в размере $ 1.000.000 и максимальной капитализацией капитала ETH 50000. Все собранные средства будут находиться в Multi-sig кошельке, который контролируется командой Совета.
Все токены, выделенные Учредителям и Команде (15%) и крупным инвесторам (10%), будут возвращаться им в течение 24 месяцев ежемесячными платежами. Мы также выделили часть токенов для будущих партнерских отношений (15%).
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