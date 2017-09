invtwin Любитель

CRYPTOUNIX - cryptounix.com Я не админ!

Старт проекта: 20.09.2017



Cryptounix







Легенда(google перевод): Легенда(google перевод): Цитата: Cryptounix - это долгосрочная программа выдачи частных кредитов с высокой доходностью, поддерживаемая торговлей на рынке Форекс и инвестируя в различные фонды и виды деятельности. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе. Инвестиционные планы:

Цитата: 4.06% Hourly For 25 Hours

Сумарный процент начислений за 25 часов: 101.5%

Депозит включен в выплаты

Минимальны депозит: $25

Максимальный депозит: $100



102% After 1 Day

Минимальны депозит: $25

Максимальный депозит: $150 Платежные системы: Adv Cash ( вериф. ) (возможность заносить средства с Bitcoin , Perfect Money , Pay eer )



Минимальный депозит: $25

Максимальный депозит: $150

Количество депозитов не ограничено

Тип выплат: Инстант



Реферальная программа: 1%



Домен: NAMECHEAP INC

Хостинг: Cloudflare

IP Address: 104.28.10.235

Name Servers:

doug.ns.cloudflare.com

zara.ns.cloudflare.com

SSL : PositiveSSL Multi-Domain COMODO CA Limited, valid: 2017-09-20 - 2018-03-29

Скрипт: Gold Coders - Лицензированный

Дизайн: Отсутствует



Регистрация в проекте

Тема создана исключительно для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям





Мой депчик

Внутренняя транзакция SCI

Transaction ID:

89d3e879-24d4-4023-a859-6690d7c63cfd

Кому:

ffret@tuta.io

Снято:

-50.00 USD 20.09.2017) (возможность заносить средства с$25$1501%Домен:Хостинг:IP Address: 104.28.10.235Name Servers:doug.ns.cloudflare.comzara.ns.cloudflare.com: PositiveSSL Multi-Domain, valid: 2017-09-20 - 2018-03-29Скрипт:ОтсутствуетВнутренняя транзакция SCITransaction ID:89d3e879-24d4-4023-a859-6690d7c63cfdКому:Снято:

