Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,635 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

CRYPTOUNIX - cryptounix.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
При поддержке
Компания COIN VALLEY
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:24
#1
Любитель
 
Имя: twin
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.10.2016
Сообщений: 1,220
Благодарностей: 85
УГ: 7
КП: 0.000
CRYPTOUNIX - cryptounix.com
Я не админ!
Старт проекта: 20.09.2017

Cryptounix



Легенда(google перевод):
Цитата:
Cryptounix - это долгосрочная программа выдачи частных кредитов с высокой доходностью, поддерживаемая торговлей на рынке Форекс и инвестируя в различные фонды и виды деятельности. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.
Инвестиционные планы:

Цитата:
4.06% Hourly For 25 Hours
Сумарный процент начислений за 25 часов: 101.5%
Депозит включен в выплаты
Минимальны депозит: $25
Максимальный депозит: $100

102% After 1 Day
Минимальны депозит: $25
Максимальный депозит: $150
Платежные системы: AdvCash (вериф.) (возможность заносить средства с Bitcoin, Perfect Money, Payeer)

Минимальный депозит: $25
Максимальный депозит: $150
Количество депозитов не ограничено
Тип выплат: Инстант

Реферальная программа: 1%

Домен: NAMECHEAP INC
Хостинг: Cloudflare
IP Address: 104.28.10.235
Name Servers:
doug.ns.cloudflare.com
zara.ns.cloudflare.com
SSL: PositiveSSL Multi-Domain COMODO CA Limited, valid: 2017-09-20 - 2018-03-29
Скрипт: Gold Coders - Лицензированный
Дизайн: Отсутствует

Регистрация в проекте

Тема создана исключительно для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям



Мой депчик
Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID:
89d3e879-24d4-4023-a859-6690d7c63cfd
Кому:
ffret@tuta.io
Снято:
-50.00 USD
__________________
Реклама: FCT Academy - выбирая нас, обеспечиваешь себя на будущее!
invtwin на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Джонни Диллинджер
Пострадавшие от MMCIS пытаются вернуть украденные деньги
От Джонни Диллинджер в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар mixpepper22
FX Live Profit - fxliveprofit.com
От mixpepper22 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Blue Jeans Surf - www.bluejeanssurf.com
От Henry в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар all-hyips
DollarsInstant - dollarsinstant.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alex356
Украина и Канада подпишут документ о зоне свободной торговли
От Alex356 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Ratatara
Почему рубль еще накажет спекулянтов
От Ratatara в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
423,635
Тем
490,224
Сообщений
12,216,743

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram