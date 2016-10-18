CRYPTOUNIX - cryptounix.com

Я не админ!
Старт проекта:
20.09.2017
Цитата:
|
Cryptounix - это долгосрочная программа выдачи частных кредитов с высокой доходностью, поддерживаемая торговлей на рынке Форекс и инвестируя в различные фонды и виды деятельности. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.
Инвестиционные планы:
Платежные системы: AdvCash
Цитата:
|
4.06% Hourly For 25 Hours
Сумарный процент начислений за 25 часов: 101.5%
Депозит включен в выплаты
Минимальны депозит: $25
Максимальный депозит: $100
102% After 1 Day
Минимальны депозит: $25
Максимальный депозит: $150
(вериф.
) (возможность заносить средства с Bitcoin
, Perfect Money
, Payeer
)
Минимальный депозит:
$25
Максимальный депозит:
$150
Количество депозитов не ограничено
Тип выплат: Инстант
Реферальная программа:
1%
Домен: NAMECHEAP INC
Хостинг: Cloudflare
IP Address: 104.28.10.235
Name Servers:
doug.ns.cloudflare.com
zara.ns.cloudflare.com
SSL
: PositiveSSL Multi-Domain COMODO CA Limited
, valid: 2017-09-20 - 2018-03-29
Скрипт: Gold Coders
- Лицензированный
Дизайн:
Отсутствует
Регистрация в проекте
Тема создана исключительно для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям
Мой депчик
Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID:
89d3e879-24d4-4023-a859-6690d7c63cfd
Кому:
ffret@tuta.io
Снято:
-50.00 USD