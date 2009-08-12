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#2 подарок всем веб-дизайнерам

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Все об удаленной работе (фрилансе). Теория и практика.
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Старый Сегодня, 19:21
#1
Интересующийся
 
Имя: Дима
Пол: Мужской
Адрес: Латвия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 56
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
#2 подарок всем веб-дизайнерам
Здравствуйте!
Вот вторая раздача '10 html шаблонов'
Разбирайте и не забывайте сказать спасибо !

https://yadi.sk/d/CRxLzyGk3N9Uwx
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Создай свой сайт за 5 минут!
stejnovell на форуме  
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Метки
html, бесплатно, шаблоны
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