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На каждого украинца приходится 2 миллиона долларов природных богатств

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На каждого украинца приходится 2 миллиона долларов природных богатств
По предварительным расчетам Национальной академии наук Украины, реальная стоимость природного капитала Украины достигает 320–380 трлн долларов, из них приблизительно 83–88% приходится на природно-ресурсные богатств.





Об этом говорится в статье д.э.н. Александра Ковалива в "Зеркале недели".

"Итак, в денежном эквиваленте доступных богатств на каждого гражданина приходится приблизительно по 2 млн долларов", - приводит расчеты автор.

Как отмечает Ковалив, "нами впервые научно доказано, что стоимостная доля природного объекта в Украине в рыночных отношениях не может быть меньше стоимостной доли объекта гражданских прав (земельного участка)".

"Например, для пашни среднего качества и производительности в Украине их соотношение должно быть 0,65 и 0,35. В таких же пропорциях должны функционировать национальный налог (рентная плата) и собственные прибыли (доходы)", - пишет автор.

"Также обосновано, что абсолютная стоимость (сумма долей) такого одного гектара пашни на данный момент должна составлять 2934 евро (1723 (0,65) + 1211 (0,35)), а на время выполнения основного объема программы проведения земельной реформы в Украине должна вырасти в целом до 6412 евро против средней величины в странах ЕС в 8000 евро/га", - говорится в материале.

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