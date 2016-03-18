the-breakingbad.ru - Варщики

Я не администратор и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта
: 21.08.2017
Варщики
О проекте:
Автоматическая система накопления метамфитамина! Сбор метамфитамина без потерь, без ограничений по срокам! Собирайте тогда, когда это удобно именно Вам.
Хоть раз в час, хоть раз в день, хоть раз в месяц! метамфитамина никогда не испортится и не пропадет!
Вам даже не нужно звать людей в игру для того, чтобы получить прибыль, система всё делает сама!
Максимально быстрые выплаты денег на Ваш кошелек! Любую сумму от 1руб.! Без дополнительных лимитов и ограничений!
В игре всегда можно посмотреть системный резервный фонд на выкуп метамфитамина! Он отображается в реальном времени!
Резерв системы на выкуп метамфитамина гарантирует пользователям автоматический выкуп и получение стабильного дохода.
Администрация проекта гарантирует выкуп продукции на сумму, которая есть в резерве!
Резерв системы - это гарант, который Администрация обязуется выплачивать!
Каждый пользователь стабильно будет получать доход.
Ваши Варщики будут приносить прибыль всегда!
Маркетинг:
Подробности:
Минимальный вклад: 1 руб.
Минимальная сумма на вывод: 1 руб.
Платёжные системы: Payeer|QIWI
Реферальские: 20%
Выплаты: автомат.
Мой вклад:
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