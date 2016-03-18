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the-breakingbad.ru - Варщики

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 19:11
#1
Любитель
 
Имя: Константин
Пол: Мужской
Адрес: Ижевск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2016
Сообщений: 559
Благодарностей: 32
УГ: 6
КП: 0.087
the-breakingbad.ru - Варщики
Я не администратор и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.

Старт проекта: 21.08.2017

Варщики

О проекте:
Автоматическая система накопления метамфитамина! Сбор метамфитамина без потерь, без ограничений по срокам! Собирайте тогда, когда это удобно именно Вам.

Хоть раз в час, хоть раз в день, хоть раз в месяц! метамфитамина никогда не испортится и не пропадет!


Вам даже не нужно звать людей в игру для того, чтобы получить прибыль, система всё делает сама!

Максимально быстрые выплаты денег на Ваш кошелек! Любую сумму от 1руб.! Без дополнительных лимитов и ограничений!

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Резерв системы на выкуп метамфитамина гарантирует пользователям автоматический выкуп и получение стабильного дохода.

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Каждый пользователь стабильно будет получать доход.

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Подробности:
Минимальный вклад: 1 руб.
Минимальная сумма на вывод: 1 руб.
Платёжные системы: Payeer|QIWI
Реферальские: 20%
Выплаты: автомат.

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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