Китай инвестирует в совместное с Украиной производство топливных сборок для АЭС

Китайский государственный капитал намеревается инвестировать в совместное с Украиной производство топливных сборок для атомных электростанций. Об этом рассказали на пресс-конференции представители Министерства энергетики Украины после проведённых переговоров с Китайским национальным управлением по энергетике.
В частности, в атомном энергетическом секторе с Украиной собираются сотрудничать такие китайские государственные корпорации, как China National Nuclear Corporation и China Nuclear Fuel Corporation.
В Украинском энергетическом ведомстве рассказали, что толчком для совместного сотрудничества китайского государственного капитала и Украины в производстве топливных стержней для АЭС стал подписанный ранее меморандум между Министерством энергетики и угольной промышленности Украины и китайской государственной корпорацией China National Nuclear Corporation о совместном развитии атомно-промышленного комплекса. Благодаря подписанному в прошлом году меморандуму, Китай и Украина уже готовятся к реализации совместного инвестиционного проекта в сфере добычи и обогащения урана.
Информацию о сотрудничестве китайского государственного капитала и правительства Украины в сфере атомной энергетики так же подтвердил и Александр Белан, который возглавляет государственную компанию "Ядерное топливо". По его словам, в ходе переговоров, стороны смогли подписать проект о совместных инвестициях в производство ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000, на территории Украины.
Как утверждает глава компании "Ядерное топливо", подписанный инвестиционный проект так же попадёт под целевую государственную инвестиционную программу по развитию топливно-энергетического комплекса страны до 2020 года, в рамках которого и будет построен завод, по производству топливных элементов для атомных электростанций.
На данный момент основным поставщиком топливных сборок для АЭС является российская государственная корпорация "Росатом". Но правительство Украины уже давно ищет путь по диверсификации в сфере поставок топлива для своих атомных электростанций. Именно по этой причине был подписан договор между правительством Украины и компанией "Westinghouse" о поставке американских топливных сборок на украинские АЭС.
Whore65
специально для mmgp.ru