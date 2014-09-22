Умерла Лилиан Бетанкур - крупнейший инвестор и акционер компании L'Oreal

Вот и ушла из жизни ещё одна легенда современного бизнеса и мира инвестиций. А пишу я о самой богатой женщине мира - Лилиан Бетанкур. Если кто не знает, то она являлась крупнейшим инвестором компании L'Oreal, и состояние её оценивалось на сумму в 39,5 млрд долларов. Сей грешный мир Лилиан покинула на 94 году жизни.
Лилиан Бетанкур родилась в столице Франции, в далёком 1922 году, в семье, которая и стала основателем всемирно известной компании L’Oreal. Первым продуктом концерна, который получил истинное признание среди покупательниц, стала краска для волос Schueller, разработанная в 1907 году. И уже через два года, отец Лилиан зарегистрировал свою компанию, под названием Safe Hair Dye Company of France.
Мать будущей бизнес-леди умерла слишком рано, и Лилиан с малых лет осталась на попечении отца, с которым была всегда близка. Уже с 15 лет она трудилась на одной из фабрик своего отца, где занималась наклеиванием этикеток на парфюмерные бутылочки.
В 1957 году отец Лилиан умер, и она получила в наследство крупный пакет ценных бумаг компании L’Oreal, став его крупнейшим акционером и инвестором. В 1963 году концерн получил статус открытой компании, но блокирующий пакет акций всё же остался за Лилиан. В 1974 году, бизнес-леди решила обменять половину принадлежащих ей ценных бумаг компании L’Oreal на три процента акций корпорации Nestlé.
Благодаря успешным инвестиционным идеям Лилиан Бетанкур, концерн L’Oreal превратился в крупнейшего в мире производителя косметики. На сегодняшний день концерн выпускает на своих заводах профессиональную косметику, потребительские товары, а так же товары в сегменте люкс.
В этом году издание Forbes оценило капитализацию корпорации L’Oreal на сумму в 107,5 млрд долларов, что позволило ей занять 198 место среди 2 тыс крупнейших компаний мира. В концерне, на данный момент, трудится более 90 тыс человек, а продажи по итогам 2016 года составили 28,58 млрд долларов.
Имея большие капиталы, бизнес-леди не чуралась вкладывать их и в продвижение симпатичных ей политиков. Так, в 2007 году она полностью профинансировала избирательную компанию Николя Саркози. Что сама Лилиан, правда, отрицала.
Из-за проблем со здоровьем, в 2012 году Лилиан Бетанкур передала пост главы корпорации L'Oréal своему внуку, Жан-Виктору Мейерсу.
Whore65
специально для mmgp.ru