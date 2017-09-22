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22.09.2017: Руководство НБУ в очередной раз отказалось признавать биткойн валютой

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22.09.2017: Руководство НБУ в очередной раз отказалось признавать биткойн валютой
НБУ не признает биткоин и другие криптовалюты валютой и предупреждает о рисках мошенничества, связанных с их использованием. Об этом в пятницу, 22 сентября, сказал замглавы НБУ Олег Чурий на Ukrainian Financial Forum, сообщает FinClub.

«Мы можем сказать что это точно не валюта, потому что нет центрального эмитента. И мы не можем признать это платежным средством», — сказал Олег Чурий.

Также он отметил, что мировые регуляторы не видят угрозу в криптовалютах из-за их маленького объема, и вся их озабоченность связана исключительно с тем, что люди могут потерять деньги при инвестициях или из-за действий мошенников.

С мнением представителя НБУ солидарен глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Тимур Хромаев.

«Нет никакого информационного сопровождения, нет никакой защиты прав инвесторов», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Украине будет создана рабочая группа, которая проведет подробный анализ правового статуса биткоина и других криптовалют.

В августе представители НБУ заявили, что биткоин не имеет определенного правового статуса в стране, однако майнинг не является нарушением законодательства.

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