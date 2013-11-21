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Свыше 90% китайских ICO-стартапов вернули средства инвесторам

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Свыше 90% китайских ICO-стартапов вернули средства инвесторам
Подавляющее большинство китайских стартапов полностью вернули средства инвесторам, участвовавших в проводимых ими первичных распределениях монет (ICO). Об этом пишет ETHNews со ссылкой на местное новостное агентство “Синьхуа”.

Как отмечает агентство, к настоящему времени более 90% проектов, проводивших на территории КНР первичные размещения монет, в полной мере компенсировали вложенные инвесторами средства. Более того, некоторые криптовалютные биржи также начали возвращать пользователям средства за купленные ими токены. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что запрет на проведение ICO и процесс закрытия бирж в Китае неукоснительно реализуется на практике.

Также агентство “Синьхуа” сообщает, что из 17 работавших в Китае обменных платформ четыре к этому времени полностью прекратили свою деятельность. Остальные торговые площадки активно готовятся к этому и уже объявили дату остановки операций.

Ранее ForkLog сообщал, что все действующие криптовалютные биржи Китая прекратят свою деятельность на территории страны до конца сентября. Позже стало известно, что как минимум две из них — OkCoin и Huobi — продолжат работу как минимум до конца октября, но откажутся при этом от торгов в парах с юанем.

Распоряжение о запрете на проведение в стране первоначальных предложений монет Народный банк Китая издал в начале этого месяца.

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