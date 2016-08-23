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реферальная программа.

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:05
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 23.09.2017
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
реферальная программа.
Доброго времени суток, за денежное вознаграждение ищу человека (о сумме договоримся), кто мне поможет сделать расчёт для финансового проекта с реферальной программой.
Есть все цифры, смысл в том, чтобы рассчитать многоуровневую реферальную программу, чтобы проект не загнулся засчёт бонусных %. Подробности при личной переписки.
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generalinvestment вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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