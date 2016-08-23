реферальная программа.

Как открыть свой бизнес в интернете? Например, Интернет-магазин или Финансовый сервис. С чего начать? Каким бизнесом заняться в интернете? Все вопросы и ответы здесь.
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Доброго времени суток, за денежное вознаграждение ищу человека (о сумме договоримся), кто мне поможет сделать расчёт для финансового проекта с реферальной программой.
Есть все цифры, смысл в том, чтобы рассчитать многоуровневую реферальную программу, чтобы проект не загнулся засчёт бонусных %. Подробности при личной переписки.