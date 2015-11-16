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Обменник Bitmonsters запускает платежный шлюз “Безграничные платежи”

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Обменник Bitmonsters запускает платежный шлюз “Безграничные платежи”


Сотрудники украинского биткойн-обменника Bitmonsters в интервью российскому изданию "Форклог" поведали о запуске автоматизированных биткойн-платежей под названием "Безграничные платежи". Такой платежный шлюз даст возможность компании совершать безопасные криптовалютные операции в любом месте земного шара.

При этом руководство Bitmonsters утверждает, что пользуясь сервисом "Безграничные платежи", все пользователи будут платить низкие комиссии за осушестляемые транзакции, а также можно будет быть спокойным по поводу каких-либо мошеннических действий против вас - они будут исключены, что согласитесь в наше время очень важно.

Разработчики этого проекта отмечают следующее: "При совершении платежной операции, каждый раз и для каждой единицы покупаемого товара в сети блокчейн будет формироваться свой уникальный адрес, но при этом будет соблюдаться открытость и безопасность всех проводимых транзакций с криптовалютами. Причем только сам хозяин платежного шлюза будет проводить все транзакции по переводу криптовалют. Чтобы рассчитаться за товар, клиент сможет заранее договориться с владельцем такого шлюза о наиболее комфортабельном способе оплаты. По желанию, можно будет запустить полную автоматизацию всех этапов процессинга платежа".

Запущенный в сети сервис будет работать по 3-м направлениям: с онлайн- и оффлайн системами, а также с его помощью можно будет собирать пожертвования. Важно добавить, что данная онлайн-платформа уже прошла успешную "обкатку" на протяжении более чем полугода в сети магазинов "Цитрус".

И по словам руководства этого проекта:"В настоящее время специалисты компании завершают заниматься полным функционалом этой системы и мы ждём окончательного решения НБУ о статусе криптовалют, а также легализации криптовалют на всей территории нашей страны".

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/59c6673c5a67b
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