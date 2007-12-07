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Счет Safety:3274718 (Share4You)

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Счета, основанные на системах копирования сигналов, в рамках одного ДЦ
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#1
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Счет Safety:3274718 (Share4You)
  1. Название счета: Safety - 3274718 [Share4You]

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 01.08.2016
    • Валюта счета: USD
    • Максимальная просадка: 16%
    • Средства управляющего: 60 USD
    • Минимальный депозит для участия: 3 USD
    • Тип счета: Cent4 - USD

  3. Показатели сделок:
    • Средние показатели:
      • Cпособ торговли: Советник
      • Сред. нед. прирост: 1.1%
    • Максимальная прибыльная сделка: -
    • Максимальная убыточная сделка: -


  4. Вознаграждение управляющего: 8$ за лот

  5. Манименеджмент: уровень риска - умеренный.

  6. Торговая стратегия:
    Торговля осуществляется с использованием автоматической системы Safety, разработанной специально для получения стабильной прибыли с минимальными рисками. Система открывает сделки в направлении основного движения цены на откате. В случае возникновения просадки система открывает 1 дополнительный ордер с увеличенным лотом в прежнем направлении. В большинстве случаев для получения прибыли достаточно одной сделки. В этом и есть основное отличие данной стратегии от системы Мартингейла. Здесь не будет бесконечных сделок с увеличенным лотом с целью получения минимальной прибыли. Система показала отличные результаты на длительном промежутке времени. Если нужны подтверждения, могу направить бэктесты системы.


    Режим работы: система работает круглосуточно, открывая сделки в любое время в зависимости от настроек. Как правило, в течение недели может быть не более 3-5 сделок по каждой валютной паре. Всё зависит от рыночной ситуации - если существует отчётливый тренд, то система открывает сделки на каждом откате от основного движения.

    Безопасность системы: стратегия предназначена для получения регулярной прибыли в долгосрочной перспективе. Благодаря правильному алгоритму действий система выдерживает сильные просадки даже в случае важных новостей. Любые гэпы, как правило, компенсируются обратным движением цены, поэтому система имеет выжидательную стратегию выхода из просдки. Данный способ работы позволяет системе закрывать 100% сделок с прибылью!

    Манименеджмент: минимальная сумма для торговли - 0,01 лота на $ 1000 (для центовых счетов $ 10). В зависимости от настроек ММ может быть изменен.

    Всем удачной торговли!

    С уважением, Даниил.

  7. Дополнительный мониторинг:


  8. Контактная информация: Связь через сайт: https://www.share4you.com/ru/master/3274718/Cent4/

  9. Другие счета трейдера:

  10. Вклад:



    Результаты
    • Результат: [18.09.2017 - 24.09.2017] : 4,14%
    • Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : 8,27%
    • Результат: [01.07.2017 - 31.07.2017] : 1,46%
    • Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : 2,57%
    • Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 1,11%
    • Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 1,13%
    • Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 4,19%
    • Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : 3,09%
    • Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 7,1%
    • Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : 5,61%
    • Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : 4,2%
    • Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : 5,12%
    • Результат: [01.09.2016 - 30.09.2016] : 6,79%
    • Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : 5,3%
__________________
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