Счет Safety:3274718 (Share4You)

Торговая стратегия:
Торговля осуществляется с использованием автоматической системы Safety, разработанной специально для получения стабильной прибыли с минимальными рисками. Система открывает сделки в направлении основного движения цены на откате. В случае возникновения просадки система открывает 1 дополнительный ордер с увеличенным лотом в прежнем направлении. В большинстве случаев для получения прибыли достаточно одной сделки. В этом и есть основное отличие данной стратегии от системы Мартингейла. Здесь не будет бесконечных сделок с увеличенным лотом с целью получения минимальной прибыли. Система показала отличные результаты на длительном промежутке времени. Если нужны подтверждения, могу направить бэктесты системы.
Режим работы: система работает круглосуточно, открывая сделки в любое время в зависимости от настроек. Как правило, в течение недели может быть не более 3-5 сделок по каждой валютной паре. Всё зависит от рыночной ситуации - если существует отчётливый тренд, то система открывает сделки на каждом откате от основного движения.
Безопасность системы: стратегия предназначена для получения регулярной прибыли в долгосрочной перспективе. Благодаря правильному алгоритму действий система выдерживает сильные просадки даже в случае важных новостей. Любые гэпы, как правило, компенсируются обратным движением цены, поэтому система имеет выжидательную стратегию выхода из просдки. Данный способ работы позволяет системе закрывать 100% сделок с прибылью!
Манименеджмент: минимальная сумма для торговли - 0,01 лота на $ 1000 (для центовых счетов $ 10). В зависимости от настроек ММ может быть изменен.