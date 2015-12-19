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Заработок биткоинов в обычном браузере

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Старый Сегодня, 16:15
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Актуальные способы пассивного дохода - http://serfmoney.ru/
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 19.12.2015
Сообщений: 16
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Заработок биткоинов в обычном браузере
Сейчас можно зарабатывать биткоины разными способами: отдельными программами майнерами, на кранах, автоматизированными скриптами.
Заработать биткоины теперь можно и в обычном браузере. Все что вам нужно это зарегистрироваться в специализированном проекте и зайти в соответствующую закладку на сайте для майнинга (указав какую нагрузку вы хотите выделить для этого процесса).


Подробнее о регистрации:


Проходим по ссылке - https://nnna.ru/YkRa7

Заполняем стандартную форму регистрации:



Указываем свой емайл и желаемый пароль. Вводим капчу и нажимаем кнопку "Sign up".

Активация вашего аккаунта происходит при первом действии на сайте. При первой заработанной сатоши вам придет емайл с ссылкой на активацию, по которой вам надо будет пройти.


Майнинг в браузере:


Зайдя на сайт после регистрации сверху вы увидите несколько вкладок. Необходимо выбрать вкладку «Mining».



Переходим по вкладке



Threads — количество потоков для майнинга. Устанавливайте в соответствии с количеством ядер на вашем процессоре, либо меньше.

CPU Usage — загрузка процессора. Если работаете за компьютером то устанавливаете меньше, если отошли или смотрите фильм, можете установить на 100%

После установки всех настроек можете нажать кнопку «START MINING».

Все, майнинг пошел и к вам на баланс в сервисе начнут поступать сатоши.


Доказательства, что сервис платит:





Дополнительная информация:


Если у вас нет биткоин кошелька, его можно сделать по ссылке — https://nnna.ru/2J5YJ. Помимо биткоинов, в данном сервисе вы можете сразу сделать кошельки для всех крупных криптовалют.

Так же на сервисе по майнингу вы каждый час можете бесплатно получить 50+ сатоши разгадывая капчу. Просто выберите сверху в меню — «FREE BTC».
__________________
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