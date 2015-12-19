Заработок биткоинов в обычном браузере

Сейчас можно зарабатывать биткоины разными способами: отдельными программами майнерами, на кранах, автоматизированными скриптами.
Заработать биткоины теперь можно и в обычном браузере. Все что вам нужно это зарегистрироваться в специализированном проекте и зайти в соответствующую закладку на сайте для майнинга (указав какую нагрузку вы хотите выделить для этого процесса).
Подробнее о регистрации:
Проходим по ссылке - https://nnna.ru/YkRa7
Заполняем стандартную форму регистрации:
Указываем свой емайл и желаемый пароль. Вводим капчу и нажимаем кнопку "Sign up".
Активация вашего аккаунта происходит при первом действии на сайте. При первой заработанной сатоши вам придет емайл с ссылкой на активацию, по которой вам надо будет пройти.
Майнинг в браузере:
Зайдя на сайт после регистрации сверху вы увидите несколько вкладок. Необходимо выбрать вкладку «Mining».
Переходим по вкладке
Threads — количество потоков для майнинга. Устанавливайте в соответствии с количеством ядер на вашем процессоре, либо меньше.
CPU Usage — загрузка процессора. Если работаете за компьютером то устанавливаете меньше, если отошли или смотрите фильм, можете установить на 100%
После установки всех настроек можете нажать кнопку «START MINING».
Все, майнинг пошел и к вам на баланс в сервисе начнут поступать сатоши.
Доказательства, что сервис платит:
Дополнительная информация:
Если у вас нет биткоин кошелька, его можно сделать по ссылке — https://nnna.ru/2J5YJ
. Помимо биткоинов, в данном сервисе вы можете сразу сделать кошельки для всех крупных криптовалют.
Так же на сервисе по майнингу вы каждый час можете бесплатно получить 50+ сатоши разгадывая капчу. Просто выберите сверху в меню — «FREE BTC».