Рибейт-сервис Olymp Trade и binomo

Доброго времени суток уважаемые посетители группы. В очередной раз смотря новостную ленту и наткнувшись на предложение стать учеником успешного трейдера, задумался, почему бы не объединить людей и дать им возможность получать дополнительно какие-то деньги или возможность возвратить часть потраченных денег при сливе депозита, ведь такое бывает.
Кто-то из Вас уже достаточно знает о бинарных опционах, кто-то только начинает их узнавать. В интернете масса групп с обучением, стратегиям и даже сигналами и в большей части они завязаны на то, что бы вы регистрировались по реферальной ссылке. Я же хочу предложить делить получаемую прибыль от реферальной системы торговых платформ Binomo и olymp trade 50 на 50.
Более подробно ознакомиться с условиями, а так же задать вопросы можно в нашей группе
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