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Рибейт-сервис Olymp Trade и binomo

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Обсуждение компаний, предоставляющих сервис бинарных опционов, форекс-тотализаторов и финансового беттинга. Обсуждение условий и качества их работы, общение с представителями компаний. Изучение инструментов финансового беттинга. Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:48
#1
Интересующийся
 
Возраст: 33
Регистрация: 16.09.2017
Сообщений: 11
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УГ: 0
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Рибейт-сервис Olymp Trade и binomo
Доброго времени суток уважаемые посетители группы. В очередной раз смотря новостную ленту и наткнувшись на предложение стать учеником успешного трейдера, задумался, почему бы не объединить людей и дать им возможность получать дополнительно какие-то деньги или возможность возвратить часть потраченных денег при сливе депозита, ведь такое бывает.
Кто-то из Вас уже достаточно знает о бинарных опционах, кто-то только начинает их узнавать. В интернете масса групп с обучением, стратегиям и даже сигналами и в большей части они завязаны на то, что бы вы регистрировались по реферальной ссылке. Я же хочу предложить делить получаемую прибыль от реферальной системы торговых платформ Binomo и olymp trade 50 на 50.

Более подробно ознакомиться с условиями, а так же задать вопросы можно в нашей группе в ВК.
__________________
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runtar на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:58
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