Нацбанк не может признать Bitcoin валютой

Национальный банк Украины не признает Bitcoin платежным средством, сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий.
Национальный банк Украины определился со статусом криптовалюты Bitcoin. Об этом на Ukrainian Financial Forum, организованном группой ICU, заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, сообщает FinClub.
Цитата:
|
"Мы можем сказать, что это точно не валюта, потому что нет центрального эмитента. И мы не можем признать это платежным средством", —
сообщил Чурий.
Он также предупредил о рисках, связанных с использованием криптовалют.
Цитата:
|
"Мировые регуляторы не озабочены какой-то угрозой криптовалют из-за их маленького объема. Они озабочены только тем, что люди могут потерять деньги (инвестируя в них. – "ГОРДОН"), и мошенничеством, которое может быть с ними", –
подчеркнул Чурий.
Bitcoin – пиринговая платежная система, использующая одноименную расчетную единицу и одноименный протокол передачи данных. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы.