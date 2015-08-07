Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,607 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ЦБ РФ не сможет регулировать криптоэкономику - мнение бизнес-омбудсмена Мариничева

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:18
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,040
Благодарностей: 1,476
УГ: 28
КП: 0.206
подарки
ЦБ РФ не сможет регулировать криптоэкономику - мнение бизнес-омбудсмена Мариничева



На форуме mmgp.ru, автор этой темы уже немного ранее сообщал, что в конце этой недели, в Москве прошёл так называемый "круглый стол" на тему "Крипторубль и современные технологии: блокчейн новых возможностей". Организатором этого мероприятия в области криптовалют, выступил ИД "Коммерсантъ" и во время его проведения выступили многие российские эксперты связанные с криптовалютным рынком.

Одно из заявлений во время этого "круглого стола" хочется отметить особо и высказал его наш интернет-омбудсмен, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей г-н Дмитрий Мариничев.

Итак, по его словам Банк России будет не в состоянии регулировать криптовалюты, вернее даже криптоэкономику поскольку он может управлять даже банками.

"Биткойн и остальные цифровые виртуальные валюты не являются инструментом. Если рассуждать подобным образом, то тогда у нас на выходе из Думы будут далеко не самые лучшие законы. Сейчас эта сфера только нарождается и в ней идёт накопление первичного капитала. И вот такую ситуацию можно сравнить со временами Дикого Запада, когда самые бесбашенные, говоря образно, просто ставили свои флажки и заявляли: "А это теперь моя земля". Вот практически то же самое сейчас и происходит с криптовалютами", - заявил интернер-омбудсмен.

Также он добавил, что криптоэкономика совсем непохожа на остальные экономики мира. "Она строится в основном на внимании и с помощью её и управляется же. То есть, если вы внимательно всё отслеживаете, то с управлением криптоэкономики нет проблем, а если такого нет, то вы безусловно получаете проблемы. Однако наш Центральный Банк даже банками управлять не в состоянии надлежащим образом. И тогда о какой криптоэкономике можно здесь рассуждать?", - заметил Дмитрий Мариничев.

Кроме того, Мариничев обратил внимание на тот факт, что пока многим сложно вообразить и понять, однако в будущем, в мире будут просто миллионы онлайн-платформ, на которых будет идти торговля криптовалютами. При этом большинство правительств мира будет вынуждено трансформироваться, чтобы отказаться от излишней иерархической структуры в этой области.

Таким образом, этим заявлением Мариничев видимо хочет добиться того, чтобы ЦБ РФ не касался бы сферы криптовалют, а она бы регулировалась каким-то особо созданным отдельным финансовым органом. Ну что ж - будем продолжать следить за событиями из этой сферы и дальше.


По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/59c636cce5eac
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 14:29.
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЦБ Украины будет регулировать криптовалюты pilot10 Новости в банковской сфере и страховании 0 12.08.2017 14:52
Как ЕС намерен регулировать ICO veranika55 Новости криптовалют 1 26.07.2017 22:19
Предлагается ввести должность финансового омбудсмена для решения проблем с банками veranika55 Новости в мире финансов и инвестиций 0 11.04.2017 16:12
Как Амир Тааки создавал криптоэкономику в Сирии, на войне с ИГИЛ upline Новости криптовалют 0 05.04.2017 14:05
Как регулировать FinTech? moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.08.2015 19:06

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Lottery Joys
roi187.com - Прибыль 187%
От Lottery Joys в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Как вы относитесь к системе "линукс для дома 22"?
От Izquedra Derecha в разделе «Россияне»
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт Dracocha:2553 (PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар DENexe
Нужен кредит 30-100$ на месяц
От DENexe в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватара нет
Expressbux.ru - красивый русский букс.
От katar в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар PANin
ПАММ-счет JamesBond: 615450 (ForexTrend)
От PANin в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
423,607
Тем
490,176
Сообщений
12,215,275

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram