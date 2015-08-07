OPLOTT Премиум



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 4,040 Благодарностей: 1,476 УГ: 28 КП: 0.206 подарки

ЦБ РФ не сможет регулировать криптоэкономику - мнение бизнес-омбудсмена Мариничева





На форуме mmgp.ru, автор этой темы уже немного ранее сообщал, что в конце этой недели, в Москве прошёл так называемый "круглый стол" на тему "Крипторубль и современные технологии: блокчейн новых возможностей". Организатором этого мероприятия в области криптовалют, выступил ИД "Коммерсантъ" и во время его проведения выступили многие российские эксперты связанные с криптовалютным рынком.



Одно из заявлений во время этого "круглого стола" хочется отметить особо и высказал его наш интернет-омбудсмен, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей г-н Дмитрий Мариничев.



Итак, по его словам Банк России будет не в состоянии регулировать криптовалюты, вернее даже криптоэкономику поскольку он может управлять даже банками.



"Биткойн и остальные цифровые виртуальные валюты не являются инструментом. Если рассуждать подобным образом, то тогда у нас на выходе из Думы будут далеко не самые лучшие законы. Сейчас эта сфера только нарождается и в ней идёт накопление первичного капитала. И вот такую ситуацию можно сравнить со временами Дикого Запада, когда самые бесбашенные, говоря образно, просто ставили свои флажки и заявляли: "А это теперь моя земля". Вот практически то же самое сейчас и происходит с криптовалютами", - заявил интернер-омбудсмен.



Также он добавил, что криптоэкономика совсем непохожа на остальные экономики мира. "Она строится в основном на внимании и с помощью её и управляется же. То есть, если вы внимательно всё отслеживаете, то с управлением криптоэкономики нет проблем, а если такого нет, то вы безусловно получаете проблемы. Однако наш Центральный Банк даже банками управлять не в состоянии надлежащим образом. И тогда о какой криптоэкономике можно здесь рассуждать?", - заметил Дмитрий Мариничев.



Кроме того, Мариничев обратил внимание на тот факт, что пока многим сложно вообразить и понять, однако в будущем, в мире будут просто миллионы онлайн-платформ, на которых будет идти торговля криптовалютами. При этом большинство правительств мира будет вынуждено трансформироваться, чтобы отказаться от излишней иерархической структуры в этой области.



Таким образом, этим заявлением Мариничев видимо хочет добиться того, чтобы ЦБ РФ не касался бы сферы криптовалют, а она бы регулировалась каким-то особо созданным отдельным финансовым органом. Ну что ж - будем продолжать следить за событиями из этой сферы и дальше.





По материалам



https://text.ru/antiplagiat/59c636cce5eac На форуме mmgp.ru, автор этой темы уже немного ранее сообщал, что в конце этой недели, в Москве прошёл так называемый "круглый стол" на тему "Крипторубль и современные технологии: блокчейн новых возможностей". Организатором этого мероприятия в области криптовалют, выступил ИД "Коммерсантъ" и во время его проведения выступили многие российские эксперты связанные с криптовалютным рынком.Одно из заявлений во время этого "круглого стола" хочется отметить особо и высказал его наш интернет-омбудсмен, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей г-н Дмитрий Мариничев.Итак, по его словам Банк России будет не в состоянии регулировать криптовалюты, вернее даже криптоэкономику поскольку он может управлять даже банками."Биткойн и остальные цифровые виртуальные валюты не являются инструментом. Если рассуждать подобным образом, то тогда у нас на выходе из Думы будут далеко не самые лучшие законы. Сейчас эта сфера только нарождается и в ней идёт накопление первичного капитала. И вот такую ситуацию можно сравнить со временами Дикого Запада, когда самые бесбашенные, говоря образно, просто ставили свои флажки и заявляли: "А это теперь моя земля". Вот практически то же самое сейчас и происходит с криптовалютами", - заявил интернер-омбудсмен.Также он добавил, что криптоэкономика совсем непохожа на остальные экономики мира. "Она строится в основном на внимании и с помощью её и управляется же. То есть, если вы внимательно всё отслеживаете, то с управлением криптоэкономики нет проблем, а если такого нет, то вы безусловно получаете проблемы. Однако наш Центральный Банк даже банками управлять не в состоянии надлежащим образом. И тогда о какой криптоэкономике можно здесь рассуждать?", - заметил Дмитрий Мариничев.Кроме того, Мариничев обратил внимание на тот факт, что пока многим сложно вообразить и понять, однако в будущем, в мире будут просто миллионы онлайн-платформ, на которых будет идти торговля криптовалютами. При этом большинство правительств мира будет вынуждено трансформироваться, чтобы отказаться от излишней иерархической структуры в этой области.Таким образом, этим заявлением Мариничев видимо хочет добиться того, чтобы ЦБ РФ не касался бы сферы криптовалют, а она бы регулировалась каким-то особо созданным отдельным финансовым органом. Ну что ж - будем продолжать следить за событиями из этой сферы и дальше.По материалам источник

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro

Крипта на Халяву! Тут __________________ Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 14:29 .