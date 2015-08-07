ЦБ РФ не сможет регулировать криптоэкономику - мнение бизнес-омбудсмена Мариничева

На форуме mmgp.ru, автор этой темы уже немного ранее сообщал, что в конце этой недели, в Москве прошёл так называемый "круглый стол" на тему "Крипторубль и современные технологии: блокчейн новых возможностей". Организатором этого мероприятия в области криптовалют, выступил ИД "Коммерсантъ" и во время его проведения выступили многие российские эксперты связанные с криптовалютным рынком.
Одно из заявлений во время этого "круглого стола" хочется отметить особо и высказал его наш интернет-омбудсмен, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей г-н Дмитрий Мариничев.
Итак, по его словам Банк России будет не в состоянии регулировать криптовалюты, вернее даже криптоэкономику поскольку он может управлять даже банками.
"Биткойн и остальные цифровые виртуальные валюты не являются инструментом. Если рассуждать подобным образом, то тогда у нас на выходе из Думы будут далеко не самые лучшие законы. Сейчас эта сфера только нарождается и в ней идёт накопление первичного капитала. И вот такую ситуацию можно сравнить со временами Дикого Запада, когда самые бесбашенные, говоря образно, просто ставили свои флажки и заявляли: "А это теперь моя земля". Вот практически то же самое сейчас и происходит с криптовалютами", - заявил интернер-омбудсмен.
Также он добавил, что криптоэкономика совсем непохожа на остальные экономики мира. "Она строится в основном на внимании и с помощью её и управляется же. То есть, если вы внимательно всё отслеживаете, то с управлением криптоэкономики нет проблем, а если такого нет, то вы безусловно получаете проблемы. Однако наш Центральный Банк даже банками управлять не в состоянии надлежащим образом. И тогда о какой криптоэкономике можно здесь рассуждать?", - заметил Дмитрий Мариничев.
Кроме того, Мариничев обратил внимание на тот факт, что пока многим сложно вообразить и понять, однако в будущем, в мире будут просто миллионы онлайн-платформ, на которых будет идти торговля криптовалютами. При этом большинство правительств мира будет вынуждено трансформироваться, чтобы отказаться от излишней иерархической структуры в этой области.
Таким образом, этим заявлением Мариничев видимо хочет добиться того, чтобы ЦБ РФ не касался бы сферы криптовалют, а она бы регулировалась каким-то особо созданным отдельным финансовым органом. Ну что ж - будем продолжать следить за событиями из этой сферы и дальше.
По материалам источник
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