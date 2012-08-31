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Хардфорк Byzantium в сети Ethereum отложен для дальнейшего тестирования

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Хардфорк Byzantium в сети Ethereum отложен для дальнейшего тестирования
Запланированный хардфорк в сети Ethereum под названием Byzantium отложен еще как минимум на неделю. Его активация должна произойти на блоке 4,370,000, и при текущей скорости генерации блоков это произойдет 17 октября, пишет CoinDesk.

Изначально активация Byzantium — первого этапа хардфорка Metropolis — был запланирован на 9 октября при условии, что в ходе тестирования не будут обнаружены проблемы.

Новости о переносе даты хардфорка предшествовали комментарии основателя Ethereum Виталика Бутерина о том, что платформа должна быть консервативной в отношении предыдущих форков.

Цитата:
«У нас нет никакой экстренной ситуации», —
отметил он в ходе дискуссии разработчиков.

При этом сам Бутерин хотел, чтобы хадфорк состоялся еще позже — в конце октября, однако из-за предстоящей в начале ноября конференции Devcon 3, которую собирается посетить большое число разработчиков, эти планы были пересмотрены.

Тем временем разработчик Ethereum Хадсон Джеймсон отметил, что дата активации хардфорка определена уже окончательно, и может быть пересмотрена только в том случае, если в ходе тестирования возникнут проблемы.

Тестовый этап Byzantium официально стартовал во вторник в тестовой сети Ropsten. При этом была успешно верифицирована не только первая транзакция после форка, но и верифицировано доказательство нулевого разглашения zk-SNARK. Благодаря этому в сети Ethereum могут появиться новые функции конфиденциальности, встречаемые в настоящий момент в криптовалютах вроде Zcash.

Следует отметить, что несколько дней назад тестовая сеть Byzantium подверглась атаке. Атаковавший наполнил целые блоки спамовыми контрактами на крупные суммы. Виталик Бутерин, впрочем, назвал атаку абсолютно несущественной.

Напомним, ранее основатель Ethereum заявил, что после перехода на протокол консенсуса Proof-of-Stake майнеры могут потерять свой бизнес.

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