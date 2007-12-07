Страховка от дефолта РФ резко подорожала на фоне "новых правил" ФРС

Стоимость страховки от дефолта России резко выросла на фоне новых шагов ФРС США по ужесточению монетарной политики и ухудшения ситуации в российском банковском секторе, где за три недели сразу два банка из топ-15 - "Открытие" и Бинбанк - поступили на санацию в ЦБ и были де-факто национализированы.
5-летние кредитно-дефолтные свопы (CDS) - инструменты, позволяющие застраховаться на случай суверенного дефолта РФ, - за неделю поднялись на 18 базисных пунктов и впервые более чем за месяц превысили 150 б.п.
Рост котировок, отражающий риски вложений в Россию, стал рекордным с июня, когда в США был принят закон об антироссийских санкциях, усиливший уже введенные ограничения против банков и госкорпораций и лишивший президента Штатов права в одностороннем порядке их отменять.
"Причиной подобной динамики стали итоги заседания ФРС
", - говорит управляющий по исследованиям и аналитике Промсвязьбанка Александр Полютов: вопреки ожиданиям рынка, большинство членов Федрезерва - 11 из 15 - высказались за то, чтобы еще раз до конца года поднять процентную ставку; а в следующем году - сделать это трижды.
В результате сейчас котировки фьючерсов на ставку ФРС закладывают 63% вероятности нового ужесточения политики в декабре, хотя в начале недели было 35-40%. "Жесткая риторика заставляет игроков рынка постепенно переосмысливать дальнейшие инвестиционные стратегии, в первую очередь в отношении развивающихся рынков", - говорит Полютов.
В первую очередь от "долларового пылесоса" пострадают развивающиеся рынки - каждый доллар, изъятый ФРС, уменьшает приток капитала в развивающиеся страны на 10 центов, показало опубликованное в августе исследование Института международных финансов (IIF).
По прогнозу JP Morgan, за три года Федрезерв может сократить баланс на 2,2 трлн долларов, что, исходя из модели IIF, приведет к оттоку капитала с рынков EM на 220 млрд долларов.
"В случае очередного повышения ставки ФРС в этом году доллар может укрепиться, а динамика валют развивающихся рынков станет более осторожной
", - предупреждает стратег Сбербанк CIB Том Левинсон. Курс евро к доллару снизится до 1,18, а курс доллара к рублю может достичь отметки 60 рублей
, говорит он.
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