CPAMAX -cpamax.pro

Старт проекта: 07.07.2017
Тариф: от 0.5% до 5% ежедневно, в рабочие дни, в течении 10 дней
Минимальный вклад: 10 USD
Максимальный вклад: 10 000 USD
Минимальный вывод: 1 USD
Тип выплат: Ручной
Платежные системы: PAYEER, Perfect Money, AdvCash, Yandex Money
Реферальная программа: 8% - 5% - 3% - 1% - 1% - 1% - 1%
Языки: RU, EN
Описание:
CPAMAX.PRO — инвестиционная компания занимающаяся продвижения товаров/услуг с помощью Affiliate Marketing с оплатой за действие (СРА - Cost Per Action).Пробная версия платформы была запущена в конце 2016 года, длительное время тестировалась и с 7 июля 2017 г. начала работать официально.
В арбитражном отделе сpamax Limited трудится более 20 специалистов, тесно сотрудничая с CPA-парнерками мы привлекаем больше 100 000 регистраций, покупок, скачиваний приложения каждый день для рекламодателей со всего мира. У нас дружный коллектив из лучших экспертов в самых разных источниках трафика - VK, Instagram, Facebook, Google Adwords, Директ/РСЯ, MyTarget, тизерные сети и др. Работая в команде, у нас есть все ресурсы чтобы производит тестирование различных вертикалей и рекламных площадок. После тестирований несколько сотен оферов легко понимать, какие креативы и какая реклама лучше зайдет в разных тематиках, будь то Gambling, Dating, E-commerce, Games или Utilities.
Наша группа веб-маркетологов, работает в идеальной обстановке. У компании свои партнерские программы, бонусы в лучших рекламных сетках, повышенные отчисления во многих CPA-сетях, много своих крутых на работок: (программы, трекеры и т.д), а так же помощники дизайнеры и тех. специалисты, которые могут нарисовать и накодить нам в помощь все что угодно. Мы работаем в офисе и хорошо организованы, но наша цель — заработать еще больше денег , и мы чувствуем, что без тебя с ней не справимся.
Мы построили платформу cpamax.pro, которая позволяет каждому человеку, находясь в любой точке планеты инвестировать в управляющих арбитражников, имеющих многолетние успешные стратегии, кейсы и стабильную высокую доходность, что позволяет нашим инвесторам, не тратя свое время на взаимодействие с CPA сетями, зарабатывать хорошие деньги. Став участником клуба cpamax.pro вы будете получать от 30% прибыли в месяц.
Мы вместе участвуем в построении чего-то большего, чем просто инвестиционный сервис. Мы совместно делаем CPA бизнес более доступным и привлекательным и создаем возможность стабильного высокого дохода для каждого целеустремленного человека.
С наилучшими пожеланиями счастья и благополучия.
Основатель и Генеральный директор cpamax.pro: Glory Shewbert