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CPAMAX -cpamax.pro

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность до 15% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 13:50
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.07.2015
Сообщений: 202
Благодарностей: 12
УГ: 33
КП: 0.014
CPAMAX -cpamax.pro
Я не являюсь создателем / администратором проекта
Тема создана исключительно в ознакомительных целях





Общая информация:

Старт проекта: 07.07.2017
Тариф: от 0.5% до 5% ежедневно, в рабочие дни, в течении 10 дней
Минимальный вклад: 10 USD
Максимальный вклад: 10 000 USD
Минимальный вывод: 1 USD
Тип выплат: Ручной
Платежные системы: PAYEER, Perfect Money, AdvCash, Yandex Money
Реферальная программа: 8% - 5% - 3% - 1% - 1% - 1% - 1%
Языки: RU, EN


Описание:

CPAMAX.PRO — инвестиционная компания занимающаяся продвижения товаров/услуг с помощью Affiliate Marketing с оплатой за действие (СРА - Cost Per Action).Пробная версия платформы была запущена в конце 2016 года, длительное время тестировалась и с 7 июля 2017 г. начала работать официально.

В арбитражном отделе сpamax Limited трудится более 20 специалистов, тесно сотрудничая с CPA-парнерками мы привлекаем больше 100 000 регистраций, покупок, скачиваний приложения каждый день для рекламодателей со всего мира. У нас дружный коллектив из лучших экспертов в самых разных источниках трафика - VK, Instagram, Facebook, Google Adwords, Директ/РСЯ, MyTarget, тизерные сети и др. Работая в команде, у нас есть все ресурсы чтобы производит тестирование различных вертикалей и рекламных площадок. После тестирований несколько сотен оферов легко понимать, какие креативы и какая реклама лучше зайдет в разных тематиках, будь то Gambling, Dating, E-commerce, Games или Utilities.

Наша группа веб-маркетологов, работает в идеальной обстановке. У компании свои партнерские программы, бонусы в лучших рекламных сетках, повышенные отчисления во многих CPA-сетях, много своих крутых на работок: (программы, трекеры и т.д), а так же помощники дизайнеры и тех. специалисты, которые могут нарисовать и накодить нам в помощь все что угодно. Мы работаем в офисе и хорошо организованы, но наша цель — заработать еще больше денег , и мы чувствуем, что без тебя с ней не справимся.

Мы построили платформу cpamax.pro, которая позволяет каждому человеку, находясь в любой точке планеты инвестировать в управляющих арбитражников, имеющих многолетние успешные стратегии, кейсы и стабильную высокую доходность, что позволяет нашим инвесторам, не тратя свое время на взаимодействие с CPA сетями, зарабатывать хорошие деньги. Став участником клуба cpamax.pro вы будете получать от 30% прибыли в месяц.

Мы вместе участвуем в построении чего-то большего, чем просто инвестиционный сервис. Мы совместно делаем CPA бизнес более доступным и привлекательным и создаем возможность стабильного высокого дохода для каждого целеустремленного человека.
С наилучшими пожеланиями счастья и благополучия.

Основатель и Генеральный директор cpamax.pro: Glory Shewbert

Наш вклад:





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Старый Сегодня, 14:15
#2
Мастер
 
Имя: Marina
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,395
Благодарностей: 725
УГ: 102
КП: 0.022
Re: CPAMAX -cpamax.pro
Цитата:
Сообщение от MainMonitor Посмотреть сообщение
которые могут нарисовать и накодить нам в помощь все что угодно.
Накодить? Это как?



Цитата:
Сообщение от MainMonitor Посмотреть сообщение
много своих крутых на работок

Что такое "работки"??

... и много ещё интересного в легенде..
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Marina Kurbatova на форуме  
Старый Сегодня, 14:24
#3
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,207
Благодарностей: 1,398
УГ: 15
КП: 0.000
подарки
Re: CPAMAX -cpamax.pro
0,5% на 10 рабочих дней, в месяце около 22 рабочих дня. итого получается 10-11% в месяц.... да я этот хайп всю сознательную жизнь ждал....
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Старый Сегодня, 14:26
#4
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 6,194
Благодарностей: 856
УГ: 5
КП: 0.102
подарки
Цитата:
Сообщение от MainMonitor Посмотреть сообщение
Платежные системы: PAYEER, Perfect Money, AdvCash, Yandex Money
вот не понимаю я админов из Вк,для чего раз за разом прикручивать Я.Д,если при малейщей жалобе,кошель блокируется,тем более поект долларовый,внутренний обменник,однозначно не будет выгоден инвестору
Цитата:
Сообщение от MainMonitor Посмотреть сообщение
Основатель и Генеральный директор cpamax.pro: Glory Shewbert
а это в купе с ЯД вообще смешно выглядит
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rysi1967 на форуме  
Старый Сегодня, 14:33
#5
Интересующийся
 
Имя: Яна
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.03.2014
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: CPAMAX -cpamax.pro
Судя по некоторым признакам здесь используется H-SCRIPT, но проверка показывает, что лицензии нет:
udalova на форуме  
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