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Мой чат для инвесторов IceFx и другие плюшки от этой компании.

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"Геометрия профита" - авторский блог пользователя zaharik1404
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Старый Сегодня, 13:26
#1
Форекс-блогер
 
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Мой чат для инвесторов IceFx и другие плюшки от этой компании.
Итак, я решил плотненько работать с брокером IceFx Компания во многом интересная, я отлично это вижу, набраны отличные трейдеры для торговли, с которыми можно получать стабильную прибыль при инвестировании, а главное, при наличии определенного опыта, довольно безопасно. Конечно, мои приоритеты тише едешь, дальше будешь. Потому я не гонюсь за сверх прибылями и не особо приветствую рискованное инвестирование, но это не значит что его нет в компании, если вы любите пощекотать нервы и взять большую прибыль, ну это ваше право. Мои инвестиции в этой компании медленно и уверенно растут вверх.

Суть моего портфеля.

Но при этом мой портфель динамический, я в реальном времени оцениваю открытые сделки трейдеров. Проще говоря, я постоянно мониторю сделки управляющих, вижу их потенциал, соотношение риск прибыль и уже потом решаю, стоит ли подключаться к тому или иному управляющему. Конечно, в компании есть возможность подключиться к какому либо управляющему или индексу долгосрочно и ждать результат, но я решил пойти другим путем.
Каждый трейдер попадает иногда в просадку, потому я считаю, что интересней покинуть такого трейдера, если вижу, что его торговля может привести в скором времени к этой просадке и войти счет трейдера, когда он готов получить прибыль.
Конечно, для этого нужен некоторый опыт в рынке, думаю у меня он есть, чтобы так играть, во всяком случае, результаты моих инвестиций мне говорят об этом, их вы можете увидеть в теме моего инвестиционного портфеля.


Партнерская программа.


В компании так же действует многоуровневая партнерская программа, если у вас есть возможность привлечь в компанию трейдеров или инвесторов, то на этом тоже можно неплохо и довольно стабильно зарабатывать. Я могу точно сказать, что компания вполне честно и стабильно начисляет партнерские деньги.
Так что если вы предприимчивый человек, то вас тут ждут. Ну согласитесь, довольно приятно вывести чуть более чем за неделю около 200 баксов, ну где так я вывел из компании за прошедшую неделю от инвестиций и партнерства. Причем абсолютно нет никаких проблем с выводом денег.

Мой чат для потенциальных инвесторов.


Итак, если у вас нет достаточно опыта в трейдинге и инвестировании, но заработать хочется, что можно сделать, я организовал чат в скайпе, ссылка на него находится у меня в подписи, в этом чате участвуют инвесторы указанной компании и уверяю вас, они об этом не жалеют, в чате даются реальные советы от опытных инвесторов, там есть все, торговые рекомендации, инвестиционные, о предстоящих новостях. Участники чата зарабатывают деньги. Потому всех желающих я приглашаю в этот чат. Участие в этом чате бесплатное, единственное условие, это стать моим рефералом в компании IceFx и инвестировать либо торговать в этой компании.
Я понимаю, что каждый сомневается, стоит ли вкладывать деньги, стоит ли сидеть в каком то чате. Вы можете войти в этот чат и посмотреть, неделю или две пробных даем, в течении этого времени вы можете находится в этом чате без каких либо условий.
__________________
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Последний раз редактировалось zaharik1404; Сегодня в 13:34.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:58
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