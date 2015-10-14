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Новый платежный API-интерфейс от Microsoft упростит онлайн-покупки с помощью крипты

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Старый Сегодня, 13:10
#1
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Новый платежный API-интерфейс от Microsoft упростит онлайн-покупки с помощью крипты

Сообщается, что специалисты таких компаний-гигантов как Майкрософт, Гугл, Фейсбук, Эппл и Мозилла совместно разработали новый платежный API-интерфейс для веб-браузеров (API - это комплект готовых функций для применения во внешних программных продуктах потребителей). После запуска подобного API-интерфейса в эксплуатацию, процесс совершения онлайн-покупок с помощью разных криптовалют будет намного упрощен.

В связи с этим, российские СМИ пишут, что этот новый платежный API-интерфейс от вышеперечисленных ведущих компаний мира, входит в стратегию создания единого платежного стандарта во Всемирной паутине, над которым с 2013 года работает известный многим как специалистам, так и просто обычным пользователям, международный консорциум под названием World Wide Web (W3C). Дело в том, что большинство IT-специалистов уверено, что уже в недалёком будущем потребители смогут использовать криптовалюту в рамках этого единого платежного стандарта и это будет им выгодно и удобно.

Сейчас идёт работа по встройке описываемого API-интерфейса в такие веб-браузеры как Google Chrome, Microsoft's Edge, Webkit от Apple, Firefox Mozilla, Samsung Internet Browser и браузер для Facebook. И например, после того как этот процессинговый API-интерфейс будет запущен, то в самом браузере, потребители смогут всегда видеть новые платежные данные по выбранным им криптовалютам, а также параллельно они будут также видеть и остальные так называемые традиционные способы оплаты. После этого потребители будут в состоянии выбрать из выпадающего меню доступные способы оплаты с опцией автоматического заполнения сведений по платежу.

Дополнительно сообщается, что показ этого новейшего платежного API-интерфейса назначен на 23 октября 2017 года, то есть уже ровно через 1 месяц.


По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/59c62458b1784
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 13:19.
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