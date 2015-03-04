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УМБ Xiaomi Mi Power Bank 20000 mAh White

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Старый Сегодня, 13:10
#1
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Приоритетная оплаченная тема УМБ Xiaomi Mi Power Bank 20000 mAh White
Всем привет! Купил себе павербанк, так как возникла потребность в зарядке устройств в дороге или во время экскурсий по причине активного использования.

Сам товар: https://rozetka.com.ua/xiaomi_mi_pow...0000/p6597921/

Мнение: доволен покупкой как слон )
Вчера заказал - сегодня доставили. Респект интернет-магазину
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