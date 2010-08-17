РАССКАЖИ АНЕКДОТ- получи спасибку :)

Десять лет семейной жизни. Жена уговаривает мужа (Васю) сходить куда-нибудь по этому поводу, а он отнекивается, говорит, что не любит он этих делов, предлагает ей просто посидеть по-домашнему. Но уговорила все же. Приходят они в ресторан, а там с порога швейцар спрашивает у Васи:
— Столик, как всегда в правом углу на двоих и свечу?
— Тс-с-с, я сегодня с женой!
Метрдотель спрашивает у Васи:
— Вася, как всегда начнем с шампанского?
— Тс-с-с, я сегодня с женой! По окончанию номера со стриптизом стриптизерша призывно смотрит прямо на Васю и спрашивает:
— А кто дернет последний шнурочек на бикини?!
Весь зал дружно:
— Вася, Вася!
Жена закатывает Васе жуткий скандал и выбегает из ресторана, ловит такси, Вася успевает заскочить в машину и всю обратную дорогу жена пилит Васю... Тут таксист не выдерживает и повернувшись говорит:
— Ну и стерву ты сегодня снял, ВАСЯ!
добавлено через 7 минут
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