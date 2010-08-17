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РАССКАЖИ АНЕКДОТ- получи спасибку :)

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Старый Сегодня, 12:31
#1
Профессионал
 
Имя: KENT
Пол: Мужской
Адрес: Rio de Janeiro
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 1,607
Благодарностей: 776
УГ: 11
КП: 0.067
РАССКАЖИ АНЕКДОТ- получи спасибку :)
__________________
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Последний раз редактировалось serg125; Сегодня в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
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ttxz (Сегодня)
Старый Сегодня, 12:39
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 4,223
Благодарностей: 710
УГ: 84
КП: 0.037
подарки
Re: РАССКАЖИ АНЕКДОТ- получи спасибку :)
- Здравствуйте, секс по телефону приветствует вас!
- Секс по телефону??!! Но здесь же была техподдержка!
- Да, техподдержка и осталась. Просто зае$ались мы с вами!
__________________
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serg125 (Сегодня)
Старый Сегодня, 12:39
#3
Профессионал
 
Имя: KENT
Пол: Мужской
Адрес: Rio de Janeiro
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 1,607
Благодарностей: 776
УГ: 11
КП: 0.067
Автор темы Re: РАССКАЖИ АНЕКДОТ- получи спасибку :)
Десять лет семейной жизни. Жена уговаривает мужа (Васю) сходить куда-нибудь по этому поводу, а он отнекивается, говорит, что не любит он этих делов, предлагает ей просто посидеть по-домашнему. Но уговорила все же. Приходят они в ресторан, а там с порога швейцар спрашивает у Васи:
— Столик, как всегда в правом углу на двоих и свечу?
— Тс-с-с, я сегодня с женой!
Метрдотель спрашивает у Васи:
— Вася, как всегда начнем с шампанского?
— Тс-с-с, я сегодня с женой! По окончанию номера со стриптизом стриптизерша призывно смотрит прямо на Васю и спрашивает:
— А кто дернет последний шнурочек на бикини?!
Весь зал дружно:
— Вася, Вася!
Жена закатывает Васе жуткий скандал и выбегает из ресторана, ловит такси, Вася успевает заскочить в машину и всю обратную дорогу жена пилит Васю... Тут таксист не выдерживает и повернувшись говорит:
— Ну и стерву ты сегодня снял, ВАСЯ!

добавлено через 7 минут
Цитата:
Сообщение от ttxz Посмотреть сообщение
- Здравствуйте, секс по телефону приветствует вас!
- Секс по телефону??!! Но здесь же была техподдержка!
- Да, техподдержка и осталась. Просто зае$ались мы с вами!
__________________
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Последний раз редактировалось serg125; Сегодня в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
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ttxz (Сегодня)
Старый Сегодня, 12:51
#4
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 4,223
Благодарностей: 710
УГ: 84
КП: 0.037
подарки
Re: РАССКАЖИ АНЕКДОТ- получи спасибку :)
1. Кот был не голодный и, судя по всему, хотел спать.
Но пришла пьяная жена, и ему пришлось есть с ложечки.

2. У меня кошка от первого брака. Бывший пытался её отжать, но я не отдала.
__________________
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serg125 (Сегодня)
Старый Сегодня, 13:13
#5
Профессионал
 
Имя: KENT
Пол: Мужской
Адрес: Rio de Janeiro
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 1,607
Благодарностей: 776
УГ: 11
КП: 0.067
Автор темы Re: РАССКАЖИ АНЕКДОТ- получи спасибку :)
Экзамен по физике. Профессор с бодунища решил завалить всех студентов. Заходит первый студент, профессор его спрашивает:
— Вот вы едете в автобусе, вам жарко, что вы сделаете?
— Открою форточку.
— Правильно. А теперь просчитайте изменения в аэродинамике автобуса, вызванные открытием форточки.
— Эээ... .
— Идите, два.
Таким же образом валит еще нескольких студентов. Заходит студентка.
— Девушка, представьте, вот едете вы в автобусе, вам жарко, что вы сделаете?
— Я? Ну, пожалуй, кофточку сниму.
— Нет, вы не поняли, вам очень жарко.
— Ну, тогда еще и блузку сниму.
— Ну, нет, СОВСЕМ жарко!
— Ну, юбку сниму.
— А не боишься?
— Да пусть меня весь автобус вые%%т, но форточку я не открою!!!
__________________
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