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Смешные анекдоты.
Звонок по телефону в доме сантехника:
— Здравствуйте, герр Мюллер, это ваш домашний врач. У меня засорился унитаз. Не могли бы вы срочно зайти ко мне?
Сантехник:
— Ох, как вы не кстати Я как раз выхожу с подругой в ресторан и уже в черном костюме и лаковых туфлях.
Доктор:
— Герр Мюллер, но ведь, если у вас что- то болит, то я, как врач, всегда прихожу к вам по первой же просьбе. Не могли бы и вы оказать мне такую же услугу?
Через полчаса сантехник появляется у врача в доме в черном костюме и лаковых туфлях, осматривает засорившийся унитаз, бросает в унитаз пару таблеток и говорит:
— Так, теперь понаблюдайте за ним до завтра, если не поможет, то позвоните еще раз.
Последний раз редактировалось serg125; Сегодня в 12:26.