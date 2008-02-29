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Смешные анекдоты.

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Старый Сегодня, 12:23
#1
Профессионал
 
Имя: KENT
Пол: Мужской
Адрес: Rio de Janeiro
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 1,607
Благодарностей: 776
УГ: 11
КП: 0.067
Смешные анекдоты.
Звонок по телефону в доме сантехника:
— Здравствуйте, герр Мюллер, это ваш домашний врач. У меня засорился унитаз. Не могли бы вы срочно зайти ко мне?
Сантехник:
— Ох, как вы не кстати Я как раз выхожу с подругой в ресторан и уже в черном костюме и лаковых туфлях.
Доктор:
— Герр Мюллер, но ведь, если у вас что- то болит, то я, как врач, всегда прихожу к вам по первой же просьбе. Не могли бы и вы оказать мне такую же услугу?
Через полчаса сантехник появляется у врача в доме в черном костюме и лаковых туфлях, осматривает засорившийся унитаз, бросает в унитаз пару таблеток и говорит:
— Так, теперь понаблюдайте за ним до завтра, если не поможет, то позвоните еще раз.
__________________
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Последний раз редактировалось serg125; Сегодня в 12:26.
serg125 на форуме  
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