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В рамках эксперимента американцам двух штатов будут выплачивать $1000 базового дохода

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Старый Сегодня, 11:07
#1
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В рамках эксперимента американцам двух штатов будут выплачивать $1000 базового дохода
Бизнес-акселератор Y Combinator анонсировал подробности эксперимента с БОДом, подготовка к которому заняла у компании более года. В проекте примет участие 3000 случайно отобранных жителей двух американских штатов. В течение пяти лет 1000 участников будет получать $1000 в месяц, а 2000 человек — по $50. Деньги будут выплачивать без каких-либо условий и обязательств.

Y Combinator опубликовал подробности предстоящего эксперимента в своем блоге. По условиям эксперимента, безусловный основной доход (БОД) получит 1000 человек из трех штатов Америки. Все они в течение пяти лет будут получать по $1000 в месяц. Остальные 2000 участников эксперимента составят контрольную группу, которая будет получать лишь по $50 в месяц. Эксперты Y Combinator изучат, как выплаты влияют на человека и есть ли разница между теми, кто получает приличную сумму, и теми, кто не получает практически ничего.

Бизнес-акселератор анонсировал эксперимент с БОДом еще в феврале прошлого года. Оказалось, что в течение года компания проводила тестирование концепции безусловных выплат в Окленде, штат Калифорния. Как сообщила в блоге руководительница исследований Basic Income Project Элизабет Родес, эксперимент был недостаточно масштабным, поэтому Y Combinator пока не делает никаких выводов.

Определить эффективность БОДа поможет рандомизированное контролируемое испытание, считает Родес. Именно поэтому Y Combinator набирает контрольную группу, которая будет получать всего по $50.

Ранее директор Y Combinator Research Мэтт Крисилофф сообщал, что в ходе экспериментов компания будет отслеживать, куда именно тратят деньги испытуемые. Пока организаторы этого не подтвердили. Но по словам Родес, ученые будут анализировать данные о распорядке дня участников эксперимента, об их финансовом положении, а также о физическом и психическом здоровье. Кроме того, будет учитываться влияние выплат на детей и на социальные связи.

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Анна Чернобай вне форума  
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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 11:11
#2
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Имя: Александр
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Инвестирую в: Другое
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Re: В рамках эксперимента американцам двух штатов будут выплачивать $1000 базового до
Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
Остальные 2000 участников эксперимента составят контрольную группу, которая будет получать лишь по $50 в месяц
Конечно будет разница. При желании, на $ 1000 можно жить в Штатах, снимать комнату питаться и учиться чему захочешь. А на $ 50 - оплатить телефон, интернет и купить чего-то покушать
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Старый Сегодня, 11:26
#3
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Имя: Николай
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Re: В рамках эксперимента американцам двух штатов будут выплачивать $1000 базового до
Все равно, честно сказать, не понял - в чем смысл данного эксперимента. "компания будет отслеживать куда тратят деньги испытуемые" - ну отследила и дальше что?
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