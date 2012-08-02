В рамках эксперимента американцам двух штатов будут выплачивать $1000 базового дохода

Бизнес-акселератор Y Combinator анонсировал подробности эксперимента с БОДом, подготовка к которому заняла у компании более года. В проекте примет участие 3000 случайно отобранных жителей двух американских штатов. В течение пяти лет 1000 участников будет получать $1000 в месяц, а 2000 человек — по $50. Деньги будут выплачивать без каких-либо условий и обязательств.
Y Combinator опубликовал подробности предстоящего эксперимента в своем блоге. По условиям эксперимента, безусловный основной доход (БОД) получит 1000 человек из трех штатов Америки. Все они в течение пяти лет будут получать по $1000 в месяц. Остальные 2000 участников эксперимента составят контрольную группу, которая будет получать лишь по $50 в месяц. Эксперты Y Combinator изучат, как выплаты влияют на человека и есть ли разница между теми, кто получает приличную сумму, и теми, кто не получает практически ничего.
Бизнес-акселератор анонсировал эксперимент с БОДом еще в феврале прошлого года. Оказалось, что в течение года компания проводила тестирование концепции безусловных выплат в Окленде, штат Калифорния. Как сообщила в блоге руководительница исследований Basic Income Project Элизабет Родес, эксперимент был недостаточно масштабным, поэтому Y Combinator пока не делает никаких выводов.
Определить эффективность БОДа поможет рандомизированное контролируемое испытание, считает Родес. Именно поэтому Y Combinator набирает контрольную группу, которая будет получать всего по $50.
Ранее директор Y Combinator Research Мэтт Крисилофф сообщал, что в ходе экспериментов компания будет отслеживать, куда именно тратят деньги испытуемые. Пока организаторы этого не подтвердили. Но по словам Родес, ученые будут анализировать данные о распорядке дня участников эксперимента, об их финансовом положении, а также о физическом и психическом здоровье. Кроме того, будет учитываться влияние выплат на детей и на социальные связи.