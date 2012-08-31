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Аргентинцы запустят систему глобального кредитования на блокчейне

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Аргентинцы запустят систему глобального кредитования на блокчейне
Аргентинская блокчейн-компания Ripio анонсировала запуск нового проекта, который позволит устанавливать связь между кредиторами и заемщиками в любой точке мира, вне зависимости от валюты. Об этом сообщили представители компании.

«Протокол Ripio Credit Network стремится сделать кредитование более доступным для широких слоев населения, сократить бюрократию и расширить возможности существующих децентрализованных платформ с помощью диверсификации портфеля кредитора и смягчения рисков в случае неуплаты долга», — рассказали представители Ripio.

Работающая на основе смарт-контрактов сеть Ripio Credit Network объединяет заемщиков, кредиторов и поручителей. Так, заемщики и кредиторы взаимодействуют через токены RCN, а поручитель обязуется обеспечить достаточный объем кредитных операций для прогнозирования возврата инвестиций, управления задолженностью в стране проживания заемщика и получения денег по долговому обязательству в случае дефолта.

«В течение нашего долгого пути к интеграции блокчейна в финансовую индустрию, мы всегда стремились создать децентрализованную и заслуживающую доверия глобальную сеть, которая может позволить реализовать многие идеи и проекты во всем мире», — сказал генеральный директор и соучредитель Ripio International Себастьян Серрано.

Работа платформы будет сфокусирована на развивающихся рынках, в том числе и на российском. Запуск ее запланирован на ноябрь.

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