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Российские депутаты заведут криптовалютные кошельки

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Российские депутаты заведут криптовалютные кошельки
Чтобы выработать рациональные предложения по регулированию криптовалютного рынка, депутатам Госдумы необходимо завести криптокошельки. Об этом заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.


Цитата:
«Меня, конечно, очень сильно тревожит и заботит, что образовывать и депутатов, и всех остальных можно сколь угодно долго, но пока они не попробуют, ничего не произойдет — никакой регуляторики не будет», —
сказал Мариничев.

При этом председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что России, скорее всего, придется отказаться от идеи национальной криптовалюты.

Цитата:
«Насчет битрубля я не уверен, что такая валюта появится. На сегодняшний день я считаю, что вряд ли это появится с учетом позиции Центрального банка особенно», —
отметил он.

__________________
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