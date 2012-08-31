Российские депутаты заведут криптовалютные кошельки

Чтобы выработать рациональные предложения по регулированию криптовалютного рынка, депутатам Госдумы необходимо завести криптокошельки. Об этом заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
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«Меня, конечно, очень сильно тревожит и заботит, что образовывать и депутатов, и всех остальных можно сколь угодно долго, но пока они не попробуют, ничего не произойдет — никакой регуляторики не будет», —
сказал Мариничев.
При этом председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что России, скорее всего, придется отказаться от идеи национальной криптовалюты.
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«Насчет битрубля я не уверен, что такая валюта появится. На сегодняшний день я считаю, что вряд ли это появится с учетом позиции Центрального банка особенно», —
отметил он.