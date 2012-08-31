Уругвай объявляет о пилотной программе с собственной цифровой валютой

Согласно заявлению, центральный банк Уругвая начнёт экспериментировать с собственной цифровой валютой.
Banco Central del Uruguay (BDC) объявила в среду, что некоторое ограниченное число пользователей помогут протестировать мобильное приложение для перевода средств.
Выступая на мероприятии под названием «Будущее денег и финансовой системы», президент BCD Марио Бергара сказал, что цифровая валюта будет функционировать как деньги, отправляемые между пользователями.
Согласно сообщению Latin American Herald Tribune, он пояснил:
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«Дело не в том, что вы используете телефон для заказа денежного перевода, как это делается сегодня, но в том, что у вас имеется счёт в сотовой сети, и средства должны передаваться от одного счёта к другому».
Будет ли цифровая валюта работать на блокчейн платформе, пока неясно, но центральные банки по всему миру, в том числе в Канаде и США, обратились именно к технологии блокчейн во время подобных испытаний.
Хотя дата запуска не была объявлена, сообщается, что пилотная проект уже «близок к запуску», и, по словам Бергары, некоторые технологические аспекты программы ещё предстоит завершить.
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«Это будет процесс проб и ошибок, успехов и неудач», —
заявил он.
Центральные банки во всем мире изучают новые способы выпуска своих собственных цифровых валют, в том числе через распределенные реестры. Ранее в этом месяце один исследователь из Банка Англии опубликовал блог на эту тему, и он утверждает, что независимо от базовой технологии цифровая валюта, выпущенная центральным банком, потребует «экстраординарного» уровня устойчивости, чтобы иметь успех.