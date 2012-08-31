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Китайские биткоин-трейдеры уходят в майнинг

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Китайские биткоин-трейдеры уходят в майнинг

Китай продолжает закрытие криптобирж, которые, по мнению правительства страны, являются инструментом легализации доходов, полученных преступным путем. 4 сентября проведение ICO было запрещено правительством Китая и признано незаконным, начались проверки криптообменников. С 15 сентября китайские биржи, которые проводят операции с биткоинами и криптовалютами, не имеют права регистрировать новых пользователей. А к концу сентября биржи обязали выйти с мирового рынка криптовалют. Из-за таких действий китайского правительства курс биткоина начал снижаться.

Оборудование для майнинга продолжает производиться

В то же время майнинговых ферм никакие запреты не коснулись. А ведь в Китае их больше, чем где бы то ни было, ведь здесь дешевая электроэнергия и производится всё оборудование для майнинга, которое можно купить непосредственно у производителей. Те отмечают продолжающийся подъем спроса на оборудования и увеличивают темпы его производства. Для местных властей, судя по всему, достаточно того, что биткоин не будет обналичиваться в Китае, сами же майнинговые фермы их не интересуют.

Аналитики прогнозируют снижение дохода домашних майнинговых ферм


Сложившаяся ситуация и колебания курса биткоина неизбежно скажутся на владельцах домашних майнинговых ферм, вынужденных постоянно вкладывать средства в новое оборудование. Ведь их заработок существенно снизится. В то время как большие дата-центры переживут колебания курса биткоина без проблем, мелким фермерам придется искать другие способы получения дохода, в частности, выгодные криптоинвестиции.

Выгодные криптоинвестиции можно сделать уже сегодня


Одним из наиболее привлекательных проектов в этом отношении является TerraMiner – строительство огромной сверхмощной майнинговой фермы, которую планируется ввести в действие уже к концу года. Проект уже начал продажу токенов через сайт http://terraminer.io/ru В течение сентября те, кто хочет спасти свои средства в период кризиса, может купить токены TerraMiner по 2,8$, после этого цена будет увеличена, а после 1 декабря выпуск токенов будет прекращен. При этом инвесторы могут рассчитывать на 300%-ный доход.

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