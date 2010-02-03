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Единая Мировая валюта Ваше мнение?
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Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
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Сегодня, 10:25
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Сегодня, 09:54
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#1
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Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 4,217
Благодарностей: 706
УГ: 84
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Единая Мировая валюта Ваше мнение?
Пример:
Что если компании будут печатать собственную валюту )
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Сегодня, 10:14
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#2
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Профессионал
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,967
Благодарностей: 976
УГ: 6
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Re: Единая Мировая валюта Ваше мнение?
Фантастика
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Не верьте всему, что вам говорят.
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Сегодня, 10:25
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