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Единая Мировая валюта Ваше мнение?

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Старый Сегодня, 09:54
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 4,217
Благодарностей: 706
УГ: 84
КП: 0.037
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Статус: Бриллиант Единая Мировая валюта Ваше мнение?
Пример:



Что если компании будут печатать собственную валюту )

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ttxz на форуме  
Старый Сегодня, 10:14
#2
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,967
Благодарностей: 976
УГ: 6
КП: 0.268
Re: Единая Мировая валюта Ваше мнение?
Фантастика
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Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 на форуме  
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