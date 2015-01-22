Baronx Любитель

Имя: Profmonitor Пол: Мужской Адрес: Россия Инвестирую в: HYIP Регистрация: 22.01.2015 Сообщений: 2,953 Благодарностей: 9 УГ: 2 КП: 0.001

maniavto.ru -Автомания Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.

СТАРТ ПРОЕКТА:2.08.17.







Автомания

Цитата: «АВТОМАНИЯ» - Добро пожаловать в инвестиционную игру



Проект создан для тех кто умеет считать деньги! Прайс в группе ВК

Первый ряд и первое авто бесплатно!



Новый маркетинг всего 10 рядов, доход от 60% до 120% в месяц в зависимости от ряда.

Автомания - экономическая инвестиционная онлайн игра.

Проект создан на основании мнения наших пользователей.

Мы прислушиваемся к каждому мнению и реализуем Ваши просьбы и предложения.



Наш проект создан для постоянного заработка процентов от Ваших инвестиций в проект, а также для общения.



Проект является средне доходным, заработок до 10% в сутки в зависимости от ряда. Заработок идет в игровом режиме, с использованием игрового интерфейса, о котором подробнее опишем ниже, в других ответах.



Уже сложился дружный коллектив, который всегда окажет помощь в любых вопросах, мы осуществляем контроль со своей стороны и предотвращаем оскорбления наших участников, уничтожаем тех, кто любит вести себя не адекватно.



Об игре:

После прохождения регистрации вам бесплатно предоставляется автомобиль "BMW 3" и совершенно бесплатно первый ряд, на котором вы будете получать стабильный доход. После, при желании повысить ряд, вам нужно приобрести новую машину в автосалоне игры. Каждая машина поднимается до определенного ряда (ряд указан в описании машины). Сама машина не приносит доход, она просто позволяет подниматься по рядам выше! После покупки новой машины старая сгорает, так как он уже не понадобится Вам никогда! В игре доход приносят только ряды, чем выше у вас ряд, тем больше доход в час!



Особенности:

Машина и 1-й ряд в подарок!

Игровой чат!

Серфинг!Конкурсы!



Доходность рядов:





Автомагазин:



Вся прибыль в игре идёт сразу на вывод в размере 100% Вся прибыль в игре идёт сразу на вывод в размере 100%

Что означают обозначения SP, EXP, LVL, RUB



Итак по порядку:

SP - бонус за скорость, доход идет постоянно не зависимо от влюченного ускорения и равен он по умолчанию 5% от максимально возможного от автомобиля. Ускорение работает только за SP не будет SP не будет дохода в рублях.

EXP - опыт дается за общение в чате, за онлайн на сайте или приглашение рефералов. а так же за размещение ссылки в серфинге за каждый просмотр, пропорционально стоимости размещения.

LVL - уровень зависит от опыта, при увеличении уровня открываются в магазине новые автомобили, новые возможности для трассы.



Реферальная программа:

У нас действует 1-н уровень реферальной системы, Рефералы 1-го уровня приносят 10% от суммы пополнения Вам на баланс для вывода. В зависимости от Вашей активности реферальный процент может быть увеличен (Максимум 25% от пополнений Вашим рефералом)



Платежные системы:

Payeer, qiwi, яндекс деньги,Advcash,Мобильные операторы(авто)Вывод возможен без вложений



Наш вклад:







Зарегистрироваться/Ознакомиться У нас действует 1-н уровень реферальной системы, Рефералы 1-го уровня приносят 10% от суммы пополнения Вам на баланс для вывода. В зависимости от Вашей активности реферальный процент может быть увеличен (Максимум 25% от пополнений Вашим рефералом)Payeer, qiwi, яндекс деньги,Advcash,Мобильные операторы(авто)Вывод возможен без вложений Что же такое проект АвтоМАНИя?Автомания - экономическая инвестиционная онлайн игра.Проект создан на основании мнения наших пользователей.Мы прислушиваемся к каждому мнению и реализуем Ваши просьбы и предложения.Наш проект создан для постоянного заработка процентов от Ваших инвестиций в проект, а также для общения.Проект является средне доходным, заработок до 10% в сутки в зависимости от ряда. Заработок идет в игровом режиме, с использованием игрового интерфейса, о котором подробнее опишем ниже, в других ответах.Уже сложился дружный коллектив, который всегда окажет помощь в любых вопросах, мы осуществляем контроль со своей стороны и предотвращаем оскорбления наших участников, уничтожаем тех, кто любит вести себя не адекватно.После прохождения регистрации вам бесплатно предоставляется автомобиль "BMW 3" и совершенно бесплатно первый ряд, на котором вы будете получать стабильный доход. После, при желании повысить ряд, вам нужно приобрести новую машину в автосалоне игры. Каждая машина поднимается до определенного ряда (ряд указан в описании машины). Сама машина не приносит доход, она просто позволяет подниматься по рядам выше! После покупки новой машины старая сгорает, так как он уже не понадобится Вам никогда! В игре доход приносят только ряды, чем выше у вас ряд, тем больше доход в час!Машина и 1-й ряд в подарок!Игровой чат!Серфинг!Конкурсы!Итак по порядку:SP - бонус за скорость, доход идет постоянно не зависимо от влюченного ускорения и равен он по умолчанию 5% от максимально возможного от автомобиля. Ускорение работает только за SP не будет SP не будет дохода в рублях.EXP - опыт дается за общение в чате, за онлайн на сайте или приглашение рефералов. а так же за размещение ссылки в серфинге за каждый просмотр, пропорционально стоимости размещения.LVL - уровень зависит от опыта, при увеличении уровня открываются в магазине новые автомобили, новые возможности для трассы.

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Мониторинг:PROFMONITOR-Высокий рефбэк __________________