maniavto.ru -Автомания

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
СТАРТ ПРОЕКТА:2.08.17.
Автомания
Цитата:
|
«АВТОМАНИЯ» - Добро пожаловать в инвестиционную игру
Проект создан для тех кто умеет считать деньги! Прайс в группе ВК
Первый ряд и первое авто бесплатно!
Новый маркетинг всего 10 рядов, доход от 60% до 120% в месяц в зависимости от ряда.
Что же такое проект АвтоМАНИя?
Автомания - экономическая инвестиционная онлайн игра.
Проект создан на основании мнения наших пользователей.
Мы прислушиваемся к каждому мнению и реализуем Ваши просьбы и предложения.
Наш проект создан для постоянного заработка процентов от Ваших инвестиций в проект, а также для общения.
Проект является средне доходным, заработок до 10% в сутки в зависимости от ряда. Заработок идет в игровом режиме, с использованием игрового интерфейса, о котором подробнее опишем ниже, в других ответах.
Уже сложился дружный коллектив, который всегда окажет помощь в любых вопросах, мы осуществляем контроль со своей стороны и предотвращаем оскорбления наших участников, уничтожаем тех, кто любит вести себя не адекватно.
Об игре:
После прохождения регистрации вам бесплатно предоставляется автомобиль "BMW 3" и совершенно бесплатно первый ряд, на котором вы будете получать стабильный доход. После, при желании повысить ряд, вам нужно приобрести новую машину в автосалоне игры. Каждая машина поднимается до определенного ряда (ряд указан в описании машины). Сама машина не приносит доход, она просто позволяет подниматься по рядам выше! После покупки новой машины старая сгорает, так как он уже не понадобится Вам никогда! В игре доход приносят только ряды, чем выше у вас ряд, тем больше доход в час!
Особенности:
Машина и 1-й ряд в подарок!
Игровой чат!
Серфинг!Конкурсы!
Доходность рядов:
Автомагазин:
Что означают обозначения SP, EXP, LVL, RUB
Вся прибыль в игре идёт сразу на вывод в размере 100%
Итак по порядку:
SP - бонус за скорость, доход идет постоянно не зависимо от влюченного ускорения и равен он по умолчанию 5% от максимально возможного от автомобиля. Ускорение работает только за SP не будет SP не будет дохода в рублях.
EXP - опыт дается за общение в чате, за онлайн на сайте или приглашение рефералов. а так же за размещение ссылки в серфинге за каждый просмотр, пропорционально стоимости размещения.
LVL - уровень зависит от опыта, при увеличении уровня открываются в магазине новые автомобили, новые возможности для трассы.
Реферальная программа:
У нас действует 1-н уровень реферальной системы, Рефералы 1-го уровня приносят 10% от суммы пополнения Вам на баланс для вывода. В зависимости от Вашей активности реферальный процент может быть увеличен (Максимум 25% от пополнений Вашим рефералом)
Платежные системы:
Payeer, qiwi, яндекс деньги,Advcash,Мобильные операторы(авто)Вывод возможен без вложений
Наш вклад:
Зарегистрироваться/Ознакомиться