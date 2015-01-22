Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,579 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

maniavto.ru -Автомания

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:39
#1
Любитель
 
Имя: Profmonitor
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 2,953
Благодарностей: 9
УГ: 2
КП: 0.001
maniavto.ru -Автомания
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
СТАРТ ПРОЕКТА:2.08.17.



Автомания

Цитата:
«АВТОМАНИЯ» - Добро пожаловать в инвестиционную игру

Проект создан для тех кто умеет считать деньги! Прайс в группе ВК
Первый ряд и первое авто бесплатно!

Новый маркетинг всего 10 рядов, доход от 60% до 120% в месяц в зависимости от ряда.
Что же такое проект АвтоМАНИя?
Автомания - экономическая инвестиционная онлайн игра.
Проект создан на основании мнения наших пользователей.
Мы прислушиваемся к каждому мнению и реализуем Ваши просьбы и предложения.

Наш проект создан для постоянного заработка процентов от Ваших инвестиций в проект, а также для общения.

Проект является средне доходным, заработок до 10% в сутки в зависимости от ряда. Заработок идет в игровом режиме, с использованием игрового интерфейса, о котором подробнее опишем ниже, в других ответах.

Уже сложился дружный коллектив, который всегда окажет помощь в любых вопросах, мы осуществляем контроль со своей стороны и предотвращаем оскорбления наших участников, уничтожаем тех, кто любит вести себя не адекватно.

Об игре:
После прохождения регистрации вам бесплатно предоставляется автомобиль "BMW 3" и совершенно бесплатно первый ряд, на котором вы будете получать стабильный доход. После, при желании повысить ряд, вам нужно приобрести новую машину в автосалоне игры. Каждая машина поднимается до определенного ряда (ряд указан в описании машины). Сама машина не приносит доход, она просто позволяет подниматься по рядам выше! После покупки новой машины старая сгорает, так как он уже не понадобится Вам никогда! В игре доход приносят только ряды, чем выше у вас ряд, тем больше доход в час!

Особенности:
Машина и 1-й ряд в подарок!
Игровой чат!
Серфинг!Конкурсы!

Доходность рядов:


Автомагазин:

Вся прибыль в игре идёт сразу на вывод в размере 100%

Что означают обозначения SP, EXP, LVL, RUB

Итак по порядку:
SP - бонус за скорость, доход идет постоянно не зависимо от влюченного ускорения и равен он по умолчанию 5% от максимально возможного от автомобиля. Ускорение работает только за SP не будет SP не будет дохода в рублях.
EXP - опыт дается за общение в чате, за онлайн на сайте или приглашение рефералов. а так же за размещение ссылки в серфинге за каждый просмотр, пропорционально стоимости размещения.
LVL - уровень зависит от опыта, при увеличении уровня открываются в магазине новые автомобили, новые возможности для трассы.

Реферальная программа:
У нас действует 1-н уровень реферальной системы, Рефералы 1-го уровня приносят 10% от суммы пополнения Вам на баланс для вывода. В зависимости от Вашей активности реферальный процент может быть увеличен (Максимум 25% от пополнений Вашим рефералом)

Платежные системы:
Payeer, qiwi, яндекс деньги,Advcash,Мобильные операторы(авто)Вывод возможен без вложений

Наш вклад:



Зарегистрироваться/Ознакомиться
__________________
Реклама: FCT Academy - выбирая нас, обеспечиваешь себя на будущее!

Мониторинг:PROFMONITOR-Высокий рефбэк
Baronx вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
avtomaniya-yulia.ru - Автомания от Юли temauroka Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 55 29.01.2017 22:38
gameavto.ru - автоМАНИя (рестарт 30.10.2016 г.) ShveDz Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 397 01.12.2016 11:04
avtomanniya.ru - АвтоМАНИЯ htcgene Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 17 09.07.2016 22:51
Унасвыгодно.рф - автоМАНИя nurvit91 Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 626 28.02.2016 14:02

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар VictorSamus
7 главных преимуществ краудсорсинга
От VictorSamus в разделе «Краудфандинг и его производные»
Аватар inik1080
Рынок криптовалют к 2022 году будет составлять $5 триллионов
От inik1080 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар DaTre
x-profity.com - X-Profity
От DaTre в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар souledge
Срочно требуется спкц!
От souledge в разделе «Веб-программирование»
Аватар Денис Горностаев
Дебетовая карта от AlertPay
От Денис Горностаев в разделе «Payza (AlertPay)»
Аватар UDGEY
Точные ставки от UDGEY
От UDGEY в разделе «Прогнозы от пользователей»
.     
Пользователей
423,579
Тем
490,130
Сообщений
12,213,948

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram