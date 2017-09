tanrad трейдер



Apple потеряла $43 млрд капитализации на этой неделе Акции Apple Inc. завершают текущую неделю самым существенным падением за 17 месяцев на фоне неоднозначных отзывов о новых продуктах компании и ожиданиях слабых продаж iPhone 8.



Стоимость акций Apple на торгах в пятницу снизилась на 1,6%. С начала недели цена упала более чем на 5,2% - это самое существенное снижение с апреля 2016 года.



Рыночная капитализация Apple на этой неделе уменьшилась уже более чем на $43 млрд.



Акции Apple подорожали по итогам прошлой недели, на которой компания представила три новых смартфона - iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Начало продаж iPhone X отложено до ноября 2017 года, в то время как продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus стартовали в пятницу.



Согласно оценкам аналитика Above Avalon Нейла Кибарта, продажи iPhone 8 в первый уикенд могут оказаться минимальными за три года.



Ранее на этой неделе Apple Inc. признала наличие проблем с сетевым соединением своих новых "умных" часов Apple Watch 3, что также негативно отразилось на стоимости ее акций.



Источник - interfax.com.ua

