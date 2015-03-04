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США обвинили Россию в хакерских атаках на 21 штат на выборах 2016 года

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США обвинили Россию в хакерских атаках на 21 штат на выборах 2016 года


Во время президентской кампании в США в 2016 году хакерским атакам со стороны России подвергся 21 штат. Об этом в субботу, 23 сентября, со ссылкой на источники в Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США сообщает Reuters.

В МВБ не стали называть подвергшиеся атакам штаты, однако известно, что среди них есть Висконсин. Об этом рассказал администратор Электоральной комиссии Висконсина Майкл Хаас.

Reuters указывает, что якобы имеющим отношение к России хакерам удалось «просканировать подключенную к интернету и связанную с выборами избирательную инфраструктуру Висконсина, в попытке, вероятно, обнаружить конкретные уязвимости, такие как доступ к регистрационным базам данных избирателей». Отмечается, что попытки успехом не увенчались.

Associated Press указывает, что хакерским нападениям также подверглись Алабама, Аляска, Аризона, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Иллинойс, Айова, Мэриленд, Миннесота, Северная Дакота, Оклахома, Орегон, Техас и Вашингтон. Проникнуть в компьютерную инфраструктуру хакерам удалось только в Иллинойсе.

В январе была опубликована рассекреченная версия доклада спецслужб США, в которой утверждалось, что за хакерами, атаковавшими американские компьютерные системы во время предвыборной гонки, стоят российские власти, которые с помощью атак якобы желали повлиять на политический процесс в стране. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва уже серьезно устала от обвинений и считает происходящее «охотой на ведьм»

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