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Доллар в России будет стоить 30 рублей в случае легализации криптовалюты

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Доллар в России будет стоить 30 рублей в случае легализации криптовалюты



В эту пятницу, 22 сентября, в Москве в одном из самых престижных отелей города под названием "Swissotel Красные Холмы" состоялся так называемый бизнес-бранч (или "круглый стол") на тему "Крипторубль и современные технологии: блокчейн новых возможностей".

Организатором этого мероприятия выступил издательский дом "Коммерсантъ" и на него были приглашены ведущие российские эксперты и специалисты по рынку криптовалют. Например, среди выступивших там, можно выделить российского интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, а ещё г-на Анатолия Аксакова, который занимается лоббированием вопроса с криптовалютами в Думе, занимая там пост председателя комитета по финансовому рынку Ну и еще также можно упомянуть г-жу Элину Сидоренко, руководителя межведомственной группы Думы по оценкам рисков оборота криптовалюты.

И вот что касается Элины Сидоренко, то она сделала на этом мероприятии довольно интересное заявление относительно вероятного российского будущего криптовалют.

Итак, по её словам, если, к примеру, в Российской Федерации криптовалюты в скором времени получат легальный статус, то тогда это прямую отразится на курсе рубля - он будет должен сильно укрепиться. То есть за доллар США россияне будут отдавать гораздо меньше своих кровных рублей.

При этом она ссылается на одно недавнее исследование, которые по её словам они проводили совместно с Московским государственным университетом - ведущим вузом нашей страны. Согласно ему, в случае, если в России легализуют криптовалюты и плюс у нас к тому же будет ещё и выстроен верный механизм их обмена, то тогда уже через 12 месяцев с момента такой легализации, российский рубль вернётся к уровню в 30 рублей за доллар США. Это произойдёт так, потому что рубль в таком случае будет выступать в качестве конвертера между долларом США и криптовалютой.

Кроме того, она дополнительно указала, что по её мнению законы в области криптовалют необходимо принимать поэтапно - в этом деле спешка способна только сильно навредить нам. Вообщем как говорится - поспешай медленно!

Ну что ж - может быть г-жа Сидоренко отчасти права, однако самое главное, что со стороны такого важного представителя Думы нет какого-то яростного отторжения криптовалют и это вселяет пока хоть какую-то надежду на разумность действий в этой области со стороны наших властей.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59c598f108130
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