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Налоговая будет информировать судебных приставов о банковских счетах россиян



Российские СМИ сообщают, что налоговики собрались информировать судебных приставов-исполнителей о банковских счетах россиян - такое заявление на неделе сделал директор ФССП г-н Дмитрий Аристов.



По словам Аристова: "Федеральная налоговая служба согласилась делиться с нами информацией о счетах юр- и физлиц, чтобы мы в свою очередь могли бы направлять наши запросы в банки должников и работать более качественнее".



Также Аристов рассказал журналистам, что его ведомство готовится к уже скорому внедрению специальных программ, которые позволят максимально автоматизировать процесс взыскания долгов. Фактически приставы, чуть ли уже не молятся на грядущую автоматизацию ФССП, поскольку сейчас, имея в работе порой до 5000 исполнительных производств одновременно, то естественно, даже самый сильный и опытный пристав захлёбывается в таком большом объёме дел. Из-за такой нагрузки многие на этой работе долго не задерживаются - максимум 3,5 года и место старого пристава занимает новый - и так по всей России.



Ещё он указал, что приставы в своей работе, благодаря будущей автоматизации, смогут использовать электронные гаджеты (это будут планшеты) и тогда они будут выносить свои решения по месту нахождения должника или его имущества, т.е. они станут намного чаще работать непосредственно с людьми. Также внедряемая новая система позволит свести к минимуму число совершаемых приставами ошибок.



Кроме того, он напомнил, что всю информацию об исполнительном производстве по задолженности можно и сейчас получить на портале Госуслуг или через сайт ФССП России. Плюс там же можно погасить свой возможный долг с помощью 11 платежных систем.



А еще на сайте ФССП РФ можно воспользоваться таким сервисом как: "ЛК стороны исполнительного производства". И он советует оформить там подписку на получение копий документов от пристава, который ведет исполнительное производство - т.е. ничего не надо ждать по почте, а всё быстро поступит вам в электронном виде.



Новая система сейчас проходит испытание в 23-х территориальных органах ФССП, и можно сказать, что со следующей недели к ним добавится ещё 17 территориальных органов этого ведомства.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59c58907bcf95 Российские СМИ сообщают, что налоговики собрались информировать судебных приставов-исполнителей о банковских счетах россиян - такое заявление на неделе сделал директор ФССП г-н Дмитрий Аристов.По словам Аристова: "Федеральная налоговая служба согласилась делиться с нами информацией о счетах юр- и физлиц, чтобы мы в свою очередь могли бы направлять наши запросы в банки должников и работать более качественнее".Также Аристов рассказал журналистам, что его ведомство готовится к уже скорому внедрению специальных программ, которые позволят максимально автоматизировать процесс взыскания долгов. Фактически приставы, чуть ли уже не молятся на грядущую автоматизацию ФССП, поскольку сейчас, имея в работе порой до 5000 исполнительных производств одновременно, то естественно, даже самый сильный и опытный пристав захлёбывается в таком большом объёме дел. Из-за такой нагрузки многие на этой работе долго не задерживаются - максимум 3,5 года и место старого пристава занимает новый - и так по всей России.Ещё он указал, что приставы в своей работе, благодаря будущей автоматизации, смогут использовать электронные гаджеты (это будут планшеты) и тогда они будут выносить свои решения по месту нахождения должника или его имущества, т.е. они станут намного чаще работать непосредственно с людьми. Также внедряемая новая система позволит свести к минимуму число совершаемых приставами ошибок.Кроме того, он напомнил, что всю информацию об исполнительном производстве по задолженности можно и сейчас получить на портале Госуслуг или через сайт ФССП России. Плюс там же можно погасить свой возможный долг с помощью 11 платежных систем.А еще на сайте ФССП РФ можно воспользоваться таким сервисом как: "ЛК стороны исполнительного производства". И он советует оформить там подписку на получение копий документов от пристава, который ведет исполнительное производство - т.е. ничего не надо ждать по почте, а всё быстро поступит вам в электронном виде.Новая система сейчас проходит испытание в 23-х территориальных органах ФССП, и можно сказать, что со следующей недели к ним добавится ещё 17 территориальных органов этого ведомства.Специально для mmgp.ru

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