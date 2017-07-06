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ZSOLO.bid | Пулы для соло майнинга [ZCL][ZEN][HUSH]

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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#1
 
Регистрация: 23.09.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
ZSOLO.bid | Пулы для соло майнинга [ZCL][ZEN][HUSH]
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Соло майнинг | ZENCASH | ZCLASSIC | HUSH
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