Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,567 пользователей.
Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - .
ZSOLO.bid | Пулы для соло майнинга [ZCL][ZEN][HUSH]
|
Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
При поддержке
|
Сегодня, 02:51
|
Сегодня, 01:35
|
#1
|
Регистрация: 23.09.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
|
ZSOLO.bid | Пулы для соло майнинга [ZCL][ZEN][HUSH]
https://zsolo.bid
Соло майнинг | ZENCASH | ZCLASSIC | HUSH
- Автоматические выплаты каждые 4 часа
- Низкая комиссия 1%
- Подробная статистика
- Совместимость с Nicehash и MiningRigRentals
- Эффективный движок
- Полная поддержка stratum
|
|
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 02:51
|