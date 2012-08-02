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Facebook арендует красивый небоскреб в Сан-Франциско за $ 35 млн

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Старый Сегодня, 01:26
#1
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Facebook арендует красивый небоскреб в Сан-Франциско за $ 35 млн
Тысячи сотрудников Facebook собираются переехать в куда более приятный офис. Социальный гигант подписал договор аренды многофункционального небоскреба, расположенного на улице 181 Fremont, который станет самым высоким жилым зданием на Западном побережье после завершения его строительства в конце этого года. Башня возвышается на 70 этажей над финансовым районом Сан-Франциско и будет вмещать от 2000 до 3000 сотрудников Facebook и Instagram на 33 этажах.


Офисное помещение площадью 436,000 квадратных футов станет первой штаб-квартирой Facebook в Сан-Франциско. В настоящее время компания перевозит тысячи сотрудников из города в штаб-квартиру в Менло-парке, который расположен примерно в 35 милях на юг. Поездка между офисами может занять около 2 часов времени из-за постоянных пробок.

О сделке впервые сообщила газета San Francisco Business Times, сообщив о трех годах аренды офиса в небоскребе. Издательство попыталось выяснить на какой срок Facebook арендует офис, но этого не удалось сделать. Единственная доступная информация — стоимость аренды помещения, которая составляет около $ 80 за квадратный фут. В итоге, социальной сети аренда всего помещения обойдется в $ 35 млн. Представители Facebook пока не подтвердили данные об аренде.

Сотрудники компании будут делить потрясающий новый небоскреб с богатыми жильцами верхних этажей — всего в здании расположено 67 роскошных вилл. Давайте немного посмотрим на здание, находящееся на улице Fremont 181.

Строители самого здания описывают Fremont 181 как «инженерное чудо». Экзоскелет на основе алюминия крутится вокруг здания, чтобы обеспечить дополнительную поддержку.

По словам инженеров, в случае землетрясения крестообразные соединения башни предназначены для того, чтобы амортизировать и снижать нагрузку от сейсмической активности.



Даже системы лифтов построены таким образом, чтобы непрерывно работать во время катастрофического события, такого как землетрясение. Это очень полезная функция, когда ты находишься на высоте 800 футов над землей.



Перевод специально для mmgp.ru
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ttxz (Сегодня)
Старый Сегодня, 02:18
#2
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Re: Facebook арендует красивый небоскреб в Сан-Франциско за $ 35 млн
На то он и Фейсбук
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