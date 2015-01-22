Госдума РФ потратит на исследования блокчейна и ICO 2,5 млн рублей

Госдума объявила открытый конкурс по исследованию блокчейна, технологии ICO, рынка криптовалют и связанных с ними рисков. Максимальная сумма контракта – 2,49 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Победитель конкурса должен будет изучить иностранный опыт внедрения и использования новых финансовых технологий, а также исследовать возможность использования ICO в качестве альтернативного способа привлечения инвестиций.
По итогам исследования победитель тендера должен назвать основные риски новых финансовых технологий и предложить способы противодействия им. Также в документации к тендеру сообщается, что эти данные будут использоваться для создания законодательных инициатив.
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«В этой связи востребован актуальный мониторинг новейших финансовых технологий, чтобы, с одной стороны, под воздействием жесткого регулирования не уничтожить распространение перспективных финансовых технологий, избежать появления на их основе пузырей, способных их скомпрометировать. С другой — защитить интересы потребителей финансовых услуг и оградить финансовый рынок от угроз, среди которых возможность финансирования терроризма и получения незаконных доходов», — отмечается в документе.
Руководитель направления развития технологии распределенного реестра в ассоциации «ФинТех» Алексей Архипов в комментарии РБК положительно отозвался об инициативе Госдумы и подчеркнул, что исследование крипторынка позволило бы наиболее рационально подойти к разработке законопроекта по его регулированию.
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«Я позитивно смотрю на разработку регулирования в области криптовалют, так как подробное прояснение правил на этом рынке позволило бы обеспечить его дальнейшее развитие в цивилизованном русле. Однако важно подходить к этому вопросу, изучив международные практики и уже имеющийся российский опыт. Нужно понимать, что на сегодняшний день единый подход к регулированию, который бы поддерживался большинством стран, еще не сформирован», —заявил он.
Источник https://forklog.com/gosduma-rf-potra...-5-mln-rublej/