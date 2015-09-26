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Китайские бизнесмены предложили открыть майнинг-центр в Казахстане

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Китайские бизнесмены предложили открыть майнинг-центр в Казахстане

Майнеры из Китая могут разместить свои фермы на территории Павлодарской области в Казахстане. С таким предложением к главе региона Булату Бакауову обратились представители китайской компании Maye, пишет официальный сайт области.

По мнению китайских бизнесменов, цена электроэнергии в Павлодарской области в шесть раз ниже, чем в Китае.

Цитата:
«Для создания майнингового хаба у нас есть дата-центр. Ежегодное потребление электроэнергии хаба составляет более 300 млн кВт/час», — сообщил представитель Maye Дван Джу Ни.
В свою очередь, Булат Бакауов подтвердил, что у области есть техническая возможность поставить нужный объем электроэнергии, однако предложил для начала детально рассмотреть это предложение с учетом законодательства Казахстана.

Цитата:
«Производство криптовалюты для Казахстана достаточно новое явление», — подчеркнул глава Павлодарской области.
Источник https://forklog.com/kitajskie-biznes...-v-kazahstane/
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