Житель Нью-Йорка попался на организации биткоин-пирамиды

CTFC обвинило трейдера в присвоении средств путем создания биткоин-пирамиды
Властями США возбуждено расследование по факту открытия биткоин-пирамиды нью-йоркцем. Представители комиссии по ценным бумагам и торговли на биржах выдвинули обвинения криптотрейдеру Н. Гельфману. В обвинительном листе указано хищение средств в 600 000 долларов от более чем восьмидесяти инвесторов. Деньги были получены через интернет ресурс который представлял собой биткоин-пирамиду.
История хайпа была такова, что Николас создает фонд и использует его для высокодоходной торговли, а прибыль помогает принести трейдинговый программный алгоритм Jigsaw.
В бумаге указано, что все сделки оказались фейковыми, то есть отчеты рисовались с головы Николасом, а деньги присвоены им же.
Позже Николас попытался провести показательный взлом его фонда хакерами, дабы убрать с себя все возможные обвинения. Инсценировка не удалась и спецслужбы США смогли отследить его биткоин-транзакцию.
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По материалам forklog.com