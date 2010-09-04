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Украинский электробайк с рекордным запасом хода без подзарядки собрал $50 тыс. на Kic

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Украинский электробайк с рекордным запасом хода без подзарядки собрал $50 тыс. на Kic

Стартап намерен не столько привлечь финансирование, сколько заявить о себе на весь мир, так как его продукт, по мнению создателей, является лучшим на рынке.

Команда Delfast, создавшая электробайк с запасом хода в 380 км без подзарядки сумела уже через 20 часов после начала кампании на Kickstarter собрать заявленные $50 тыс.


Как отмечал ранее основатель Delfast Даниил Тонкопий, компания намерена показать свой байк всему миру, чтобы его покупали во всех уголках планеты – ведь он превосходит все существующие аналоги на рынке.

Запуская кампанию по сбору средств, украинские стартаперы учли некоторые лайфхаки относительно работы с Kickstarter. В частности, на площадке зачастую существует тенденция: если проект полностью профинансирован менее чем за сутки, то Kickstarter может зафичерить его и начать продвигать внутри своего коммьюнити, что позволит привлечь к компании больше внимания. Этим объясняются довольно скромные денежные запросы украинских проектов на Kickstarter в последнее время.

Кроме этого, поддержку в запуске кампании Delfast оказали опытные украинские «краудфандеры», команда Concepter, которая продвигает на площадке свои собственные продукты, среди которых вспышки для смартфонов iBlazr.

Электробайк Delfast Prime model отличается способностью проехать рекордные 380 км на одном заряде со средней скоростью 45 км/ч или максимальной 55 км/ч.

Источник.
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Метки
инвестиции, стартап
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