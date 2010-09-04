Илон Маск инвестирует в развитие глобального образования

Предприниматель решил поддержать программу развития глобального образования, запущенную организацией XPRIZE и выделить на нее $15 млн.
Создатели проекта намерены разработать ПО, которое позволит обучать детей из развивающихся стран базовым навыкам чтения, письма и арифметики.
По данным ООН, примерно 250 млн. детей во всем мире не имеют возможности получить начальное и среднее образование. Чтобы обучить всех этих детей необходимо привлечь 1,6 млн. учителей, а к 2030 году – уже 3,2 млн.
Организация XPRIZE нашла решение данной проблемы и запустила программу Global Learning. Благодаря ПО с открытым кодом, дети смогут самостоятельно осваивать чтение, письмо и базовую арифметику.
Издание Forbes сообщает, что американский бизнесмен, инвестировал в программу $15 млн. По мнению Илона Маска, традиционное математическое образование в школах не способно заинтересовать в предмете, из-за этого сам предмет кажется ученикам оторванным от реальности.
Методы преподавания арифметики и других предметов в развивающихся странах будут известны в апреле 2019 года, когда XPRIZE подведет итоги конкурса и отберет разработчика лучшей обучающей программы. В этом месяце организация определилась с пятью финалистами, которые получат по $1 млн. и возможность протестировать свои разработки в Танзании уже в ноябре этого года.
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