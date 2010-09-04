ViaBTC откроет другую биржевую площадку на фоне событий за пределами Китая

Крупная китайская криптовалютная биржа ViaBTC объявила о своих планах открыть еще одну платформу расположенную за пределами материка Китая, поскольку они сталкиваются с давлением со стороны правительства, которое нарушило обмены и ICO.
Биржа призывает своих клиентов вывести свои коины с платформы до 25 сентября, после этой даты ViaBTC прекратит свое домашнее обслуживание.
Официального времени для перезапуска из материкового Китая не было, но ViaBTC очевидно считает это своим лучшим вариантом, чтобы оставаться функциональной, поскольку китайское правительство жестко относится к цифровым валютам.
Янг Хайпо, исполнительный директор биржи сказал: «Треть наших клиентов походят из-за предела Китая и я считаю, что эти зарубежные пользователи будут продолжать использовать платформу ViaBTC, поэтому мы все равно должны обеспечить их обслуживанием. У нас достаточно ликвидности для поддержки всех изъятий наших клиентов».
ViaBTC прислушалась к правительским приказам из Пекина, которые призывали к прекращению торговли биткоинами и запрете ICO. Другие крупные фирмы, такие как BTCChina, OKCoin и Huobi , также закрывают свои двери на китайском рынке.
В виде исключения два обменных пункта получили разрешение от китайского правительства еще работать до конца октября. Однако закрыв и их в конце этого года, китайский биржевой рынок биткоина официально прекратится.
Последние новости из Китая вызвали огромную волну на биржевом рынке.
Цены на биткоин за последние 12 месяцев выросли до рекордного максимума в $4490 и поднялись на $595 с 1 сентября. После того, как Китай объявил о запрете ICO и закрытии биржевых платформ цены на биткоин упали, снизились до отметки $3663 к концу этой недели.
Эта жесткая позиция ViaBTC, как одной из крупнейших торговых компаний, которая занимается торговлей, майнингом и использованием биткоина, сильно обострилась из-за недавнего бума в Китае. Многие другие страны наоборот ждут и видят будущее с биткоином.
Перевод специально для mmgp.ru