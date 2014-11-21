Google тестирует возможность приема платежей в биткоине

В новом API от Google внедрена функция платежа биткоином
Заметил такой скрытный момент разработчик компании Web Fundamentals. Он написал в своем блоге, что в обновленном API появилась возможность запрашивать платеж в биткоине.
Мэтт написал, что в исходном коде должно быть три больших буквы иначе попытка будет неудачна.
В Google Chrome идет отображение кода валюты. Но стоит помнить, что переводы возможны только с известными валютами иначе информация для платежа будет не полной.
На скриншоте выше можно наблюдать, что код биткоина "XBT" функционирует, и можно делать транзакции в этой криптовалюте. Вполне возможно, что это просто тестирование внедрения криптовалют. Если такое осуществиться, то через Google API владельцы интернет магазинов смогут принимать оплату за товары и услуги в биткоине.
По скольку биткоина нет в разрешенном списке валют, Мэтт предположил , что это черновой вариант возможного развития.
Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com