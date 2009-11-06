Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,556 пользователей.
Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - .
В каких платежных системах есть банковские карты?
|
Все о платежных системах и электронных валютах. Например таких, как: Webmoney, Yandex-Деньги, RBK-Money, PerfectMoney, Liberty-Reserve, PayPal, LiqPay и др.
При поддержке
|
Сегодня, 23:49
|
Сегодня, 22:52
|
#1
|
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 30.04.2012
Сообщений: 257
Благодарностей: 27
УГ: 0
|
В каких платежных системах есть банковские карты?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в каких платежках есть возможность заказа карточки?
__________________
«Если ты такой умный, где же твои деньги?»
|
|
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 23:49
Случайные темы
Каппер
От Каппер в разделе «Прогнозы от пользователей»
|