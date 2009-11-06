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В каких платежных системах есть банковские карты?

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Все о платежных системах и электронных валютах. Например таких, как: Webmoney, Yandex-Деньги, RBK-Money, PerfectMoney, Liberty-Reserve, PayPal, LiqPay и др.
При поддержке
Обмен PM, EgoPay, BitCoin, LiteCoin, OKPAY, Z-Payment
Важная информация
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Старый Сегодня, 22:52
#1
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В каких платежных системах есть банковские карты?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в каких платежках есть возможность заказа карточки?
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