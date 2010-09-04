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Возврат цены на биткоин может исчезнуть

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Возврат цены на биткоин может исчезнуть


Возврат цены в обменниках на биткоин-доллар США (BTC/USD) похоже застопорился.

После недавнего роста с минимума в $2980 на этой неделе биткоин снова торгуется ниже $4000, что вызывает сомнения в продолжении его дальнейшей гонки цены. Согласно CoinMarketCap, криптовалюта торговалась на уровне $3850 на время написания статьи - на 1,68% за последние 24 часа.

Каждую неделю биткоин рос на 19%, но на ежемесячной основе биткоин снизился на 3,7%.




Все думали, что биткоин защищен Китаем, поскольку он диктует цены на своих биржах и это будет постоянно - такие основания выявились не верными и биткоин из-за последних событий ослаб. Также это видно из анализа ценовых действий на рисунке ниже. Заметно истощение гонки и отсутствие субстанции на гонку с $2980.

В начале этой недели биткоин все же немного поднялся после падения криптовалютной торговли на биржах в Китае.

Основываясь на этом импульсе, 15 сентября биткоин поставил твердый отскок от 100-дневного скользящего среднего уровня.

Похожая ситуация была в июле, но после была рекордная гонка биткоина до $5000. В сентябре вряд ли повториться эта ситуация.




На диаграмме показано нисходящее уширяющееся клинообразование - мегафонный узор с более низкими пиками и нижними долинами. Направление прорыва выше, чем в 70% случаев.

Шансы на прорыв биткоина вверх выглядят слабыми, если принять во внимание недостаток покупательного давления, который показан индикатором среднего истинного диапазона (ATR).

ATR - индикатор волатильности, который показывает степень интереса или незаинтересованности в движении. Быстрый разворот с увеличением ATR демонстрирует сильное покупательское давление, высокий интерес и увеличивает доверие к развороту.

Однако разворот биткоина с $2908 сопровождался падением ATR, что указывает на отсутствие энтузиазма в этом движении.




Вывод:

• ATR показывает, что восстановление биткоина с минимума $2908 было коротким результатом.

• Отсутствие сильного давления на покупку и неспособность удерживать выше 50-дневной скользящей средней график указывают на то, что криптовалюта будет ниже максимума $4000 и снизится до 100-дневного скользящего среднего уровня до $3252.

• Только восходящий разрыв нисходящего клинового рисунка мог бы повысить биткоин до рекордного уровня выше $5000.




Перевод специально для mmgp.ru



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