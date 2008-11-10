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Linecy - linecy.com (100% РефБэк)

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Старый Сегодня, 20:20
#1
Создатель E-Invest.Biz
Премиум
 
Аватар Karim
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Сибирь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 7,997
Благодарностей: 3,553
УГ: 5
КП: 0.352
подарки
награды Волшебный горшочек 
Linecy - linecy.com (100% РефБэк)

По проекту Linecy предлагаю РефБэк/Бонус от вашего депозита.
Я плачу 100% РефБэк 1го уровня (5% от каждого вашего депозита)
Так же 50% РефБэк 2го уровня (1.5% от депозита реферала)

Тема проекта: http://mmgp.ru/showthread.php?t=53776

Моя реферальная ссылка: https://linecy.com/?ref=Karim

Важно!
Убедитесь, что зарегистрировались подо мной
Мой логин: Karim
Убедиться достаточно просто:
Способ 1
Чистим куки и регистрируемся по моей рефералке;
Способ 2
Берём рефералку и вставляем в чистый браузер, который и домена такого не видывал ранее
Способ 3
Правой кнопкой мыши по реферальной ссылке в теме проекта и жмём: "Открыть в приватном окне"

Заказывать РефБэк надо через мой ну просто уникальнейший блог в всём мире, ссылка в подписи у меня баннер
Вы должны быть зарегистрированы на блоге. Тогда в обзоре проекта увидите зелёненькую кнопочку для заказа РефБэка.

Все контакты для связи найдёте там же на блоге (мало ли понадобится)

И да, если вам не лень, постите здесь РефБэк от меня, а в теме проекта вклады и выплаты.
Помните: Постить вклады выплаты - это прямая обязанность каждого инвестора!
__________________

Канал Telegram
Выплатил более 240 000$
Лучшее на блоге:X-Traders|ArbitMax|AltTrade|AurumBank|T-bitbot|Coinvalley
Karim на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:47
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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