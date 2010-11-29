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Поисковый запрос "Биткоин" бьет рекорды

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Поисковый запрос "Биткоин" бьет рекорды

Интерес к биткоину достиг самого высокого уровня за восемь лет существования, согласно данным Google Trends. Прослеживается определенная связь между количеством поисковых запросов в Google и курсом биткоина.

На сегодняшний день виден значительный рост интереса к биткоину за всю историю. Этот интерес намного выше, чем в 2013 году и выше, чем интерес в конце весны и в начале лета.

Интерес в Соединенных Штатах несколько ниже, чем во всем мире, в то время как британский интерес находится на самом высоком уровне, чем когда-либо, по сравнению с предыдущими периодами.


Самый высокий интерес к биткоину проявляет Нигерия, где были разговоры о том, как использовать цифровую валюту, чтобы обойтись без банковской системы. Далее следует Гана. Словения, откуда возникла Bitstamp, занимает третье место. Bitstamp неожиданно поднялась на вторую позицию по мировому объему торгов биткоинами, что может в значительной степени спровоцировать интерес в Европе. Четвертое место - Южная Африка. Это указывает на большой интерес к цифровым валютам на африканском континенте. На пятом месте - Эстония. Государство демонстрирует отличную дальновидность, заявляя, что можно привлечь миллиарды через ICO, предложив монету под названием estcoin.

Биткоин все чаще попадает в заголовки новостей благодаря стремительному увеличению курса, но похоже, что Китай делает попытки помешать этому, запрещая криптовалютные биржи. Валюта уже стала мейнстримом, поскольку бренд стал в значительной степени узнаваем, также в этом пространстве происходит достаточно инноваций и технология блокчейн может привести к четвертой (цифровой) промышленной революции.




Перевод специально для mmgp.ru
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